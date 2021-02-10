Представлен Oppo K10 на базе Snapdragon 680

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Выносливая бюджетка с плавным экраном и камерой на 50 Мп

Сегодня в Индии был представлен смартфон Oppo K10. Последний смартфон этой серии появился на индийском рынке в 2019 году и вот после перерыва в пару лет компания вновь выводит представителя этой серии в Индии. После изучения характеристик Oppo K10 не сложно увидеть, что это практически клон Realme 9i.

Смартфон оснастили 6,5-дюймовым IPS-экраном с частотой обновления 90 Гц и разрешением FullHD+, операционной системой Android 12 с надстройкой ColorOS 11.1, дактилоскопическим датчиком на боковой грани и слотом для карт microSD.

Базируется Oppo K10 на чипсете Snapdragon 680, предлагает 8 Гб оперативной памяти LPDDR4x и 128 Гб постоянной UFS 2.2. Для селфи и видеозвонков предложили камеру на 16-мегапикселей, а на задней панели установили набор из трех датчиков 50 Мп + 2 Мп (датчик глубины) + 2 Мп (макросъемка).

Емкость аккумулятора Oppo K10 составила 5000 мАч и заявлена поддержка быстрой зарядки на 33 Вт. Имеется порт USB Type-C, 3,5 мм аудиоджек, поддержка Bluetooth 5.0, GPS, Wi-Fi и 4G. Старт продаж Oppo K10 запланирован на 28 марта и на выбор две версии: 6/128 Гб — $197 и 8/128 Гб — $223.

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Источник: gizmochina