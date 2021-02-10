Анонс Realme 9i: Snapdragon 680, емкий аккумулятор и камера на 50 Мп

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Недешевый вышел бюджетник

Как и было предсказано, сегодня дебютировал первенец серии Realme 9. Им стал Realme 9i, который должен быть самым доступным и младшим устройством линейки. На данный момент новинка доступна только во Вьетнаме и о сроках ее появления на других рынках, сказано не было.

Почему решено стартовать с вьетнамского рынка, ясности нет. Возможно, эта страна становится одной из приоритетных для Realme, и она решила проявить таким образом лояльность к пользователям в ней. Realme 9i оснастили 6-нанометровым процессором Snapdragon 680, аккумулятором емкостью 5000 мАч с быстрой проводной зарядкой на 33 Вт. На то, чтобы восполнить полностью ресурс батарейки от 0 до 100% уйдет 70 минут. Компания декларирует, что автономность работы смартфона в режиме разговора составит 48,4 часа, воспроизведения музыки 116,3 часа и в режиме ожидания 995 часов.

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Realme 9i обладает 6,6-дюймовым ЖК-экран разрешением FullHD+ с частотой обновления 90 Гц, фронтальной камерой на 16-мегапикселей и тройной тыльной камерой 50 Мп (f/1.8) + 2 Мп (макросенсор) + 2 Мп (монохромный). В качестве программного обеспечения выступает операционная система Android 11 с оболочкой Realme UI 2.0. Продажи смартфона во Вьетнаме стартуют 14 января 2022 года и за версию с 6/128 Гб памяти запросили $286.

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Источник: techsignin