Представлен Oppo Reno6 Lite за неадекватный прайс

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Китайская компания Oppo продолжает расширять модельный ряд своих устройств и сегодня представила Reno6 Lite. Это относительно недорогой по меркам ценовой политики компании аппарат, ориентированный на молодежную аудиторию. По факту компания взяла за основу Oppo F19, который был в прошлом году представлен в Индии, и вывела его на другие рынки под именем Oppo Reno6 Lite.

Смартфон получил 6,43-дюймовый AMOLED-дисплей разрешением FullHD+, восьмиядерный процессор Snapdragon 662, 6 Гб оперативной памяти и аккумуляторную батарею емкостью 5000 мАч. Укомплектовали аппарат флеш-накопителем вместимостью UFS 2.1 на 128 Гб.

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В качестве программной составляющей Oppo Reno6 Lite предложили операционную систему Android 11 с оболочкой ColorOS 11. На передней панели установили модуль на 16-мегапикселей, а на тыльной стороне — трио датчиков 48 Мп + 2 Мп (датчик глубины) + 2 Мп (макросенсор). Reno 6 Lite поддерживает две SIM-карты, 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth v5.0, GPS, имеется 3,5 мм аудиоразъем, порт USB Type-C и технология быстрой зарядки мощностью 33 Вт. Оценили смартфон в $433 и это слишком дорого за такой набор характеристик.

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Источник: mysmartprice