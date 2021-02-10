Камера Hasselblad теперь и в Oppo Find X5 Pro

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В сеть слили фото Oppo Find X5 Pro

OnePlus, которая официально вошла в состав Oppo, одной из первых провела презентацию флагмана в 2022 году — OnePlus 10 Pro. Отказ от выпуска OnePlus 9T заставил компанию торопиться, а еще стоит цель упрочить свое положение на рынке Китая. В этом году странным стал не только ранний релиз флагмана, но и то, что в скором времени Oppo должна выпустить свой OnePlus 10 Pro.

На прошлой неделе в сеть слили характеристики Oppo Find X5 Pro, которые удивительным образом повторяют те что предложили в OnePlus 10 Pro. Обе компании не стали особо заморачиваться и создали одну модель на двоих, «упаковав» их в разные корпуса и дав минимальные отличия по начинке. Теперь и логотип Hasselblad будет гордо украшать корпус Oppo Find X5 Pro.

В сеть слили фото флагмана в белом цвете, которые указывают на то, что дизайн в Oppo Find X5 Pro будет от предшественника. Здесь также предложат «островок» камеры, который плавно переходит в корпус. Такого оформления нет ни у кого и его вновь повторят, изменив месторасположение модулей и светодиодной вспышки. Эффект наплыва камера дополнили еще и логотипом Hasselblad, который нанесли в нижнем правом углу тыльной панели.

Системное меню указывает на то, что тут установлен чип Snapdragon 8 Gen 1, фирменный нейронный движок MariSilicon X, 12 Гб оперативной памяти и оболочка ColorOS 12.1. Известно, что Oppo Find X5 Pro предложит 6,7-дюймовый AMOLED-экран разрешением 2К и частотой обновления 120 Гц, аккумулятор емкостью 5000 мАч, быструю проводную зарядку на 80 Вт и беспроводную на 50 Вт. Фронтальная камера построена на базе сенсора Sony IMX709 на 32 Мп и предлагает тройную тыльную камеру 50 Мп (Sony IMX766) + 50 Мп (Sony IMX766) + 13 Мп (телеобъектив, Samsung S5K3M5).

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Источник: sparronews