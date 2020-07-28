Представлен Realme C15: дешевый способ получить большой дисплей и емкий аккумулятор

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После нескольких дней утечек и слухов, сегодня был официально представлен Realme C15. По своей сути новинка стала усовершенствованной версией Realme C11, где нарастили емкость аккумулятора, провели апгрейд камерам и предложили быструю зарядку.

Тоскливый дизайн и разумная начинка

Будем откровенны, в последнее время производители смартфонов изрядно обленились. Ничего оригинального не предлагается в дизайне, расположение и оформление элементов одинаковое. В этом плане Realme C15 следует этому тренду и, чтобы казаться современным в нем предложили квадратной формы основную камеру.

На передней панели расположился 6,5-дюймовый дисплей разрешением HD+ с каплевидным вырезом для 5 Мп фронталки. Для основной камеры приготовили четыре датчика 13 Мп + 8 Мп (широкоугольный) + 2 Мп (макросенсор) + 2 Мп (датчик глубины). Под капотом трудится 8-ядерный чип Helio G35 в связке с 3/4 Гб оперативной памяти и есть 64/128 Гб энергонезависимой.

Хорошая автономность и прайс

Работает Realme C15 под управлением операционной системы Android 10 с фирменной оболочкой Realme UI. Питает его батарейка емкостью 6000 мАч с быстрой 18-ваттной зарядкой. На выбор два цвета: серый и синий.

Первой страной, где смартфон поступил в продажу стала Индонезия. Предлагают его по цене $138 и $152 за версии с 3/64 Гб и 4/64 Гб памяти соответственно. Есть и топовый вариант с 4 Гб оперативки и флеш-памятью 128 Гб за $172.

Источник: cellphones