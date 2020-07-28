Где купить дешевле?
  • Andro-news.com
  • Новости
  • Представлен Realme C15: дешевый способ получить большой дисплей и емкий аккумулятор

Представлен Realme C15: дешевый способ получить большой дисплей и емкий аккумулятор

28.07.2020 901 0

После нескольких дней утечек и слухов, сегодня был официально представлен Realme C15. По своей сути новинка стала усовершенствованной версией Realme C11, где нарастили емкость аккумулятора, провели апгрейд камерам и предложили быструю зарядку.

 

Представлен Realme C15: дешевый способ получить большой дисплей и емкий аккумулятор – фото 1

 

Тоскливый дизайн и разумная начинка

 

Будем откровенны, в последнее время производители смартфонов изрядно обленились. Ничего оригинального не предлагается в дизайне, расположение и оформление элементов одинаковое. В этом плане Realme C15 следует этому тренду и, чтобы казаться современным в нем предложили квадратной формы основную камеру. 

 

Представлен Realme C15: дешевый способ получить большой дисплей и емкий аккумулятор – фото 2

 

На передней панели расположился 6,5-дюймовый дисплей разрешением HD+ с каплевидным вырезом для 5 Мп фронталки. Для основной камеры приготовили четыре датчика 13 Мп + 8 Мп (широкоугольный) + 2 Мп (макросенсор) + 2 Мп (датчик глубины). Под капотом трудится 8-ядерный чип Helio G35 в связке с 3/4 Гб оперативной памяти и есть 64/128 Гб энергонезависимой. 

 

Хорошая автономность и прайс

 

Работает Realme C15 под управлением операционной системы Android 10 с фирменной оболочкой Realme UI. Питает его батарейка емкостью 6000 мАч с быстрой 18-ваттной зарядкой. На выбор два цвета: серый и синий. 

 

Представлен Realme C15: дешевый способ получить большой дисплей и емкий аккумулятор – фото 3

 

Первой страной, где смартфон поступил в продажу стала Индонезия. Предлагают его по цене $138 и $152 за версии с 3/64 Гб и 4/64 Гб памяти соответственно. Есть и топовый вариант с 4 Гб оперативки и флеш-памятью 128 Гб за $172. 

 

Источник: cellphones

Realme C15 Realme
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 28.07.2020

Комментарии

Всего комментариев: 0
Здесь может быть написан ваш комментарий
 

telegram__banner.png
Представлен Realme C15: дешевый способ получить большой дисплей и емкий аккумулятор