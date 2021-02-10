Представлен Samsung Galaxy Quantum 3: и с чипом MediaTek смартфон может быть безопасным

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Дорогой эксклюзив для параноиков приватности

У себя на родине компания Samsung представила уже третье поколение смартфона Galaxy Quantum, поддерживающего функцию квантовой криптографии. Главной фишкой Galaxy Quantum 3 стал интегрированный квантовый генератор случайных чисел (QRNG).

Как и в случае с предшественником, это позволяет сделать аппарат более безопасным и предложить высокий уровень стойкости ко взлому личных данных при физическом доступе к устройству. Для создания Samsung Galaxy Quantum 3 корейцы взяли за основу Galaxy M53, встроив в него QRNG-чип.

Смартфон обладает 6,7-дюймовым Super AMOLED‑экраном с частотой обновления 120 Гц и разрешением 2400х1080 точек, системой на чипе Dimensity 900, 6 Гб оперативной памяти, флеш-памятью на 128 Гб с возможностью ее расширения на 1 ТБ благодаря поддержке карт microSD.

Емкость аккумулятора Samsung Galaxy Quantum 3 составила 5000 мАч и предложили быструю зарядку на 25 Вт. Имеется селфи-модуль на 32-мегапикселя, дактилоскопический датчик на торце, порт USB Type-C и четверная тыльная камера: 108 Мп (f/1.8) + 8 Мп (ультраширик, f/2.2) + 2 Мп (сенсор глубины) + 2 Мп (макродатчик).

Продажи Samsung Galaxy Quantum 3 стартуют в Южной Корее 22 апреля и запросили за него $503.

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