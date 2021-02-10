Представлен Samsung Galaxy Tab A8: большой экран и много памяти

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Планшет для повседневных задач

Портфолио Samsung пополнилось очередной новинкой. На этот раз компания выпустила планшет Galaxy Tab A8, который позиционируется как доступное решение. Уже стало традицией, что компания не озвучивает ценник на новинку во время ее анонса, приберегает его оглашение до старта продаж. Известно, что до прилавков магазинов Galaxy Tab A8 доберется в январе 2022 года.

Samsung Galaxy Tab A8 получил 10,5-дюймовый экран разрешением 1920х1200 пикселей, 3/4 Гб оперативной памяти и 32/64/128 Гб постоянной. Питает планшет аккумуляторная батарея емкостью 7040 мАч с проводной зарядкой мощностью 15 Вт. Зарядный адаптер в комплект поставки не входит, его придется докупать отдельно.

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В арсенале устройства фронтальная камера на 5-мегапикселей, одиночная основная камера на 8-мегапикселей, 3,5 мм разъем для наушников, порт USB Type-C, операционная система Android 11 и четыре стереодинамика. В качестве аппаратной платформы указан неизвестной модели процессор с тактовой частотой 2,0 ГГц. По слухам, это 12-нанометровый процессор UNISOC T618. Есть поддержка Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.0, а также есть версия с LTE.

На выбор предложат три модификации с 3/32 Гб, 4/64 Гб и 4/128 Гб. Все версии получили слот для карты microSD до 1 ТБ. Расцветок три: серебристая, серая и розовое золото.

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Источник: androidauthority