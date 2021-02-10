Samsung примет участие в CES 2022. Что покажет

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Samsung Galaxy S21 FE станет одной из новинок

Samsung исправно посещает всевозможные технологические конференции, чтобы продемонстрировать свои фирменные новинки и технологии. Не станет исключением и ежегодная выставка CES, которая ежегодно проводится в Лас-Вегасе в январе. Стартует она 5 января 2022 года и вряд ли южнокорейский гигант привезет туда какие-то судьбоносные продукты.

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Сегодня Samsung сообщила, что 4 января в нулевой день CES 2022 она устроит презентацию «Вместе ради завтрашнего дня». На нем выступит вице-президент компании и глава мобильного подразделения, чтобы поведать широкой аудитории «как они могут помочь построить более устойчивую планету». Обещано «продемонстрировать индивидуализированный и связанный опыт, который может обогатить жизнь людей».

С большой долей вероятности, 4 января компания устроит презентацию Samsung Galaxy S21 FE. Смартфон должен получить Dynamic AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц диагональю 6,4 дюйма, чипсет Snapdragon 888 и Exynos 2100, 6/8 Гб оперативной памяти и 128/256 Гб постоянной, фронтальную камеру на 32-мегапикселя и тройную тыльную камеру 12 Мп + 12 Мп + 8 Мп. Емкость аккумулятора должна составить 4370 мАч и обещают быструю зарядку мощностью не менее 25 Вт. Новинка должна стать первым устройством компании с Android 12 «из коробки».

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Источник: gsmarena