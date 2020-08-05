Представлен Samsung Galaxy Z Fold 2: вторая попытка и работа над ошибками

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Сегодня был представлен Samsung Galaxy Z Fold 2. Это не ажиотажный и не самый ожидаемый продукт сегодняшнего мероприятия Unpacked. Но он будет носить титул имиджевого смартфона 2020 года, одного из самых дорогих продуктов. Удастся ли новинке не оскандалиться также как предшественнику? Об этом можно будет судить только по отзывам и обзорам тех, кому удастся познакомиться со складным смартфоном в режиме реальной эксплуатации. Сейчас же знакомимся только с техническими характеристиками Galaxy Z Fold 2, ставшего переосмысленной версией Galaxy Fold.

В плане концепции дизайна, все осталось неизменным. Это складной аппарат, который вызывает ассоциации с блокнотом, книгой, портсигаром или футляром для очков. Шарнирный механизм усовершенствовали по части надежности и прочности, а также внутри предлагаются эластичные волокна для очистки от пыли и мусора.

В сложенном состоянии это вытянутый и толстый моноблок, а разложив его — получаете планшет. Наличие внешнего экрана позволяет работать с аппаратом не раскрывая его, диагональ составила 6,2 дюйма и разрешение 2260х816 точек. Сканер отпечатков есть, и он расположен на правой грани.

Задействовав две руки, можно раскрыть Galaxy Z Fold 2 и перед глазами предстанет основной и гибкий 7,6-дюймовый OLED-экран с кадровой частотой 120 Гц. В отличие от предшественника, матрицу защищает не пластиковый слой, а ультратонкое UTG-стекло. Здесь же располагается фронтальная камера на 10 Мп.

Внутри Snapdragon 865+. Думаем, что не стоит говорить, что это очень производительное решение. Оперативной памяти 12 Гб, стандарт LPDDR5. Встроенная UFS 3.1 и ее объем составил 256 Гб. Поставляется смартфон с операционной системой Android 10 и фирменным интерфейсом One UI 2.5.

Основной блок камер вмещает в себя три датчика и они позаимстованы у Galaxy Note 20: 12 Мп + 12 Мп + 64 Мп. Два первых сенсора широкоугольный, а последний — телеобъектив с поддержкой 30-кратного цифрового зума. Питает новинку два аккумулятора, и их суммарная емкость составила 4500 мАч. Быстрая зарядка мощностью 25 Вт и батарейку можно будет зарядить по беспроводу на мощности 11 Вт. Уже стало хорошим тоном, что флагман в исполнении Samsung предлагает поддержку беспроводной и обратной зарядки.

Galaxy Z Fold 2 обладает портом USB Type-C и стереодинамиками, настроенными AKG, в смартфоне есть Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, NFC и поддержка Dolby Atmos. Смартфон появится в магазинах 1 сентября и никого не удивит тот факт, что стоить он будет дорого. Точный ценник обещали озвучить на старте продаж.

Аналитики уже выдвинули свои прогнозы в части популярности Galaxy Z Fold 2. Так, эксперты Counterpoint Research говорят о том, что до конца нынешнего года Samsung удастся продать около 500 тысяч единиц складного аппарата. Если это случится, то продажи второго поколения превзойдут предшественника на 20%.