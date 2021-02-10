Представлен тонкий и доступный Android-планшет со стерео Realme Pad

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Realme Pad не конкурент Xiaomi Mi Pad 5, но свою аудиторию он найдет

Realme Pad — первый официальный планшет компании. Она достаточно долго дразнила его анонсом и вот наконец-то он представлен. В числе сильных сторон новинки производитель отмечает премиальный дизайн, игровой чип от MediaTek и емкую батарейку.

Realme Pad заключен в корпус из алюминиевого сплава толщиной 6,9 мм и весит он 440 грамм. Передняя панель на 82,5% занята под дисплей WUXGA + IPS разрешением 2000х1200 точек и диагональю 10,4 дюйма. Экран предлагает четыре режима: чтение, ночной, режим солнечного света и темный режим.

В основе Realme Pad лежит чипсет Helio G80. Это восьмиядерный процессор, изготовленный с использованием 12-нанометрового техпроцесса. Оперативной памяти 3/4 Гб и встроенной 32/64 Гб. Работает планшет под управлением Realme UI for Pad на базе Android 11 с Google Kids Space. Доступен гаджет в версиях с поддержкой 4G/Wi-Fi и только Wi-Fi.

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Основная камера разрешением 8-мегапикселей и фронталка также на 8 Мп. Питает Realme Pad батарейка емкостью 7100 мАч с быстрой зарядкой мощностью 18 Вт. Заявленное время автономной работы — 16 часов воспроизведения видео и 65 часов в режиме ожидания. Имеется четыре динамика, сканер отпечатков пальцев, поддержка Dolby Atmos и Bluetooth 5.0.

Продажи Realme Pad стартуют 16 сентября. За базовую версию с 3/32 Гб (Wi-Fi) запросили $190, модификация с таким же объемом памяти и с поддержкой 4G/LTE — $218, а за версию с 4/64 Гб (LTE/Wi-Fi) — $245.

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Источник: beebom