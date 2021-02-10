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Представлен тонкий и доступный Android-планшет со стерео Realme Pad

09.09.2021 1588 2

Realme Pad не конкурент Xiaomi Mi Pad 5, но свою аудиторию он найдет

Realme Pad — первый официальный планшет компании. Она достаточно долго дразнила его анонсом и вот наконец-то он представлен. В числе сильных сторон новинки производитель отмечает премиальный дизайн, игровой чип от MediaTek и емкую батарейку.

 

Представлен тонкий и доступный Android-планшет со стерео Realme Pad – фото 1

 

Realme Pad заключен в корпус из алюминиевого сплава толщиной 6,9 мм и весит он 440 грамм. Передняя панель на 82,5% занята под дисплей WUXGA + IPS разрешением 2000х1200 точек и диагональю 10,4 дюйма. Экран предлагает четыре режима: чтение, ночной, режим солнечного света и темный режим.

 

В основе Realme Pad лежит чипсет Helio G80. Это восьмиядерный процессор, изготовленный с использованием 12-нанометрового техпроцесса. Оперативной памяти 3/4 Гб и встроенной 32/64 Гб. Работает планшет под управлением Realme UI for Pad на базе Android 11 с Google Kids Space. Доступен гаджет в версиях с поддержкой 4G/Wi-Fi и только Wi-Fi.

 

 

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Основная камера разрешением 8-мегапикселей и фронталка также на 8 Мп. Питает Realme Pad батарейка емкостью 7100 мАч с быстрой зарядкой мощностью 18 Вт. Заявленное время автономной работы — 16 часов воспроизведения видео и 65 часов в режиме ожидания. Имеется четыре динамика, сканер отпечатков пальцев, поддержка Dolby Atmos и Bluetooth 5.0.

 

Представлен тонкий и доступный Android-планшет со стерео Realme Pad – фото 2

 

Продажи Realme Pad стартуют 16 сентября. За базовую версию с 3/32 Гб (Wi-Fi) запросили $190, модификация с таким же объемом памяти и с поддержкой 4G/LTE — $218, а за версию с 4/64 Гб (LTE/Wi-Fi) — $245.

 

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Источник: beebom

 

Realme Pad
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 09.09.2021

Комментарии

Мерзляков Игорь 2
Процы Helio G, за исключением G90T/G95/G98 - лютая ссанина. На мой взгляд, 665-ый снэп на порядок лучше G80/G85/G88.
09.09.2021 15:20
Максим Аведенко 4
ни амоледа ни памяти нормального объема
09.09.2021 13:49

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Представлен тонкий и доступный Android-планшет со стерео Realme Pad