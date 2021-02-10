Анонс Realme 8s и Realme 8i: первые смартфоны с новыми чипами MediaTek

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Сегодня в Индии Realme провела свой ивент, посвященный выходу новинок. Компания продолжает пополнять серию Realme 8 и сегодня представила два смартфона: Realme 8i и Realme 8s 5G. Они получили чипы от MediaTek, емкие батарейки и функцию динамического расширения памяти, которая позволяет выгружать часть данных в хранилище, чтобы высвободить оперативку.

Как и ожидалось, Realme 8s 5G стал первым смартфоном с Dimensity 810 с пиковой частотой 2,4 ГГц и видеоускорителем Mali-G57. В активе смартфона 6/8 Гб оперативной памяти LPDDR4X, флеш-накопитель емкостью 128 Гб, IPS-дисплей диагональю 6,5 дюйма с частотой обновления 90 Гц и разрешением FullHD+.

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Емкость батарейки Realme 8s 5G составила 5000 мАч и ее можно быстро зарядить через порт USB Type-C на мощности 33 Вт. Разрешение селфи-камеры составило 16 Мп и на тыльной стороне установили три датчика изображения 64 Мп (f/1.8) + 2 Мп (макросъемка) + 2 Мп (портретник). Есть поддержка Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.1, 5G и руководит работой устройства операционная система Android 11 с оболочкой Realme UI 2.0.

Realme 8s 5G доступен в двух версиях с 6/128 Гб и 8/128 Гб памяти по цене $245 и $270 соответственно. Старт продаж в Индии намечен на 13 сентября.

Realme 8i может похвастаться 6,6-дюймовым IPS-экраном разрешением FullHD+ (2412х1080 точек) и частотой обновления 120 Гц. Дисплей занял 90,8% лицевой поверхности и поддерживает 100% цветовой гаммы DCI-P3. Компания особо подчеркивает, что это первый гаджет с 120-герцовым экраном в своем ценовом сегменте.

Разрешение фронталки составило 16 Мп, и основная камера Realme 8i предлагает три датчика: 50 Мп (Samsung S5KJN1, f/1.8) +2 Мп (монохромный датчик, f/2.4) + 2 Мп (макрообъектив, f/2.4). Под капотом смартфона установлен 12-нанометровый чип Helio G96, который работает в тандеме с 4/6 Гб оперативной памяти. В активе устройства 64/128 Гб постоянной памяти, аккумулятор емкостью 5000 мАч с быстрой 18-ваттной зарядкой и дактилоскопический датчик на боковой грани.

Realme 8i появится в продаже 14 сентября в двух модификациях: 4/64 Гб — $190 и 6/128 Гб — $215.

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Источник: gsmarena