Представлена Android 11 Go Edition: слабые смартфоны станут шустрее и защищеннее

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Анонс Android 11 Go Edition для слабых мобильников

Сегодня Google анонсировала Android 11 Go Edition — новую итерацию облеченной версии операционной системы. Новая версия прошивки приносит с собой улучшенные показатели по производительности, конфиденциальности и комфорту работы.

Это уже четвертая вариация облегченной операционки, которая впервые дебютировала в мае 2017 года и тогда она именовалась Android 8 Oreo Go Edition. Она ориентирована на самые недорогие устройства — аппараты начального уровня и первой цены. Такие модели выбирают не за их характеристики, а, прежде всего, за невысокую стоимость.

Google обещает, что с приходом Android 11 Go Edition на смартфоны они смогут на 20% шустрее запускать приложения, чем прошлая версия зеленого робота. Как и в базовой версии Android 11 тут предложили единый раздел для управления чатами в центре оповещений, чтобы пользователь мог быстро и комфортно переключаться между ними, общаться и работать.

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Еще одна фишка, которая теперь придет на смартфоны начального уровня — жестовая навигация. Появилась возможность переходить на главный экран, переключаться между приложениями и откатываться назад, используя жесты. Поработали и над конфиденциальностью, позволив пользователям контролировать, как и когда передаются данные с устройства.

Android 11 Go Edition оптимизировали и теперь она предлагает на 900 МБ больше свободного места для хранения данных. Этого вполне достаточно, чтобы хранить до 300 фото или загрузить фильм. Начиная со следующего месяца облегченная версия Android будет доступна для устройств с оперативной памятью до 2 Гб.

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Источник: xda developers