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Прощай, Android! Huawei перейдет на выпуск смартфонов с Harmony OS (Hongmeng OS)

10.09.2020 763 0

Huawei представила Harmony OS 2.0 (Hongmeng OS 2.0) и поделилась планами на будущее

 

Сегодня в Китае стартовала конференция Huawei Developer Conference (HDC 2020), на которой компания поведает о новой версии фирменной оболочки EMUI 11, уже представила Hongmeng OS 2.0 (Harmony OS 2.0) и рассказала каким она видит свое будущее в том незавидном положении, в котором она оказалась из-за санкций США.

 

Само настроение конференции такое, что все понимают, что Huawei оказалась на гребне волны, которая должна ее опрокинуть. Санкции изрядно потрепали и еще потрепают ее. Тем не менее компания уверяет, что она намерена упрямо идти к намеченной цели. Правда, сейчас ей подставили подножку и от падения еще только предстоит оправиться. Но Huawei продолжает видеть себя на рынке смартфонов в будущем, выпуская универсальные решения.

 

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А еще она намерена пнуть Google, активно развивая собственную экосистему HMS и готовясь сделать Harmony OS (в Китае Hongmeng) унифицированной для большого количества устройств. Армия разработчиков HMS уже насчитывает 1,8 млн человек по всему миру. «Hongmeng - не просто замена мобильной системы, а полноценная операционная система слияния нескольких устройств, а нижний уровень - это распределенная технология», — заявил глава отдела программного обеспечения Huawei.

 

Прощай, Android! Huawei перейдет на выпуск смартфонов с Harmony OS (Hongmeng OS) – фото 1

 

Сегодня выйдет бета-версия Harmony OS 2.0 для смарт-часов, телевизоров и шлемов виртуальной реальности. А бета-версия инструментов для разработчиков, ориентированная на смартфоны появится в декабре нынешнего года. Глава мобильного подразделения компании Ричар Ю заявил, что «в следующем году смартфоны Huawei будут обновлены для поддержки Hongmeng 2.0 (Harmony OS)». По его словам, «одна искра может разжечь огонь в прерии».

 

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Сегодня Huawei выложила исходный открытый код своей операционки для устройств с ОЗУ от 128 КБ до 128 МБ, в апреле 2021 года это случится для гаджетов с объемом ОЗУ до 4 Гб. Открыть полный доступ к исходному коду Harmony OS для устройств с более 4 Гб оперативки на борту планируют до октября 2021 года.

 

Прощай, Android! Huawei перейдет на выпуск смартфонов с Harmony OS (Hongmeng OS) – фото 2

 

Что касается самой операционной системы, то компания заявляет, что ее фишками стал адаптивный пользовательский интерфейс исходя из устройства, на котором она работает. Поработали над улучшением безопасности и «аудиовизуального AI» для интеллектуального распознавания голоса. Акцент сделан и на увеличение скорости передачи данных между гаджетами.﻿

 

Источники: mydrivers, mydrivers, mydrivers, androidauthority


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Huawei Harmony OS Hongmeng OS
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 10.09.2020

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Прощай, Android! Huawei перейдет на выпуск смартфонов с Harmony OS (Hongmeng OS)