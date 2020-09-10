Прощай, Android! Huawei перейдет на выпуск смартфонов с Harmony OS (Hongmeng OS)

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Huawei представила Harmony OS 2.0 (Hongmeng OS 2.0) и поделилась планами на будущее

Сегодня в Китае стартовала конференция Huawei Developer Conference (HDC 2020), на которой компания поведает о новой версии фирменной оболочки EMUI 11, уже представила Hongmeng OS 2.0 (Harmony OS 2.0) и рассказала каким она видит свое будущее в том незавидном положении, в котором она оказалась из-за санкций США.

Само настроение конференции такое, что все понимают, что Huawei оказалась на гребне волны, которая должна ее опрокинуть. Санкции изрядно потрепали и еще потрепают ее. Тем не менее компания уверяет, что она намерена упрямо идти к намеченной цели. Правда, сейчас ей подставили подножку и от падения еще только предстоит оправиться. Но Huawei продолжает видеть себя на рынке смартфонов в будущем, выпуская универсальные решения.

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А еще она намерена пнуть Google, активно развивая собственную экосистему HMS и готовясь сделать Harmony OS (в Китае Hongmeng) унифицированной для большого количества устройств. Армия разработчиков HMS уже насчитывает 1,8 млн человек по всему миру. «Hongmeng - не просто замена мобильной системы, а полноценная операционная система слияния нескольких устройств, а нижний уровень - это распределенная технология», — заявил глава отдела программного обеспечения Huawei.

Сегодня выйдет бета-версия Harmony OS 2.0 для смарт-часов, телевизоров и шлемов виртуальной реальности. А бета-версия инструментов для разработчиков, ориентированная на смартфоны появится в декабре нынешнего года. Глава мобильного подразделения компании Ричар Ю заявил, что «в следующем году смартфоны Huawei будут обновлены для поддержки Hongmeng 2.0 (Harmony OS)». По его словам, «одна искра может разжечь огонь в прерии».

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Сегодня Huawei выложила исходный открытый код своей операционки для устройств с ОЗУ от 128 КБ до 128 МБ, в апреле 2021 года это случится для гаджетов с объемом ОЗУ до 4 Гб. Открыть полный доступ к исходному коду Harmony OS для устройств с более 4 Гб оперативки на борту планируют до октября 2021 года.

Что касается самой операционной системы, то компания заявляет, что ее фишками стал адаптивный пользовательский интерфейс исходя из устройства, на котором она работает. Поработали над улучшением безопасности и «аудиовизуального AI» для интеллектуального распознавания голоса. Акцент сделан и на увеличение скорости передачи данных между гаджетами.﻿

Источники: mydrivers, mydrivers, mydrivers, androidauthority



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