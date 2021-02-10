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Недавно мы рассказывали о приближении анонса Oscal S80 и его возможных характеристиках. Рады сообщить, что презентация уже состоялась, и мероприятие будет проходить с 13 по 17 февраля. Теперь мы можем озвучить официальные характеристики и цену Oscal S80. Что же такого интересного в этой модели и почему стоит обратить на нее внимание – узнаете прямо сейчас.

Oscal S80 - батарея 13000 мАч, зарядка 33 Вт, до 10 ГБ ОЗУ

На борту Oscal S80 установлен процессор MediaTek Helio G85. Производитель заявляет о качественной графитовой системе охлаждения. 4 ГБ оперативной памяти можно дополнить 6 виртуальными гигабайтами. Постоянное хранилище на 128 ГБ расширяется благодаря карте памяти до 1 ТБ.

Oscal S80 работает под управлением Android 12 с оболочкой Doke OS 3.0. Из интересных функций хочется отметить интеллектуальные окна, возможность персонализировать системный интерфейс, а также настройки Smart Sidebar, Minus One Screen и RAM Fast.

Смартфон поддерживает несколько стандартов защиты для работы в экстремальных условиях: MIL-STD-810H, IP68 и IP69K. Есть NFC, навигационная технология 4-в-1, необходимый набор для помощи и режим «В перчатках». Устройство работает без проблем при температуре от -45 до 70°C.

Основная 12-мегапиксельная камера с сенсором Sony IMX362 обладает светочувствительностью до 200%, мгновенной автофокусировкой за 0,03 секунды и непрерывной съемкой до 10 кадров в секунду. Также имеется 8-мегапиксельный ультраширокий объектив и 2-мегапиксельный макро. Технология Arcsoft Tech 3.0 добавляет несколько полезных режимов.

В Oscal S80 установлена батарея на 13000 мАч. Это обеспечивает до 70 часов прослушивания аудио, 15 часов в играх и 1152 часа в режиме ожидания. Реализована 33-ваттная зарядка и технология двойных электрических ядер, благодаря которым аккумулятор заряжается с 0 до 51% всего за 66 минут без угрозы перегрева.

В период акции Oscal S80 можно приобрести за $174,99. Скидка будет до 40%. Оформить заказ можно на Aliexpress, воспользовавшись этой ссылкой.