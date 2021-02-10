Представленный OnePlus Ace 2 – почти флагман за 410 долларов.

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OnePlus Ace 2 – почти флагман за 410 долларов.

OnePlus презентовала в Китае субфлагманский смартфон Ace 2. Модель внешне напоминает OnePlus 11 , однако предполагает несколько упрощений – например, процессор и камеры того времени не настроены фирмой Hasselblad.

Технические характеристики OnePlus Ace 2:

Габариты: 163,4×74,3×8,7 мм, 204 г

Дисплей: 6,74", 2772×1240, AMOLED, 120 Гц, 1100 нит обычная и 1450 пиковая яркость.

Процессор: 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1

Память: 12/16 ГБ оперативной LPDDR5X, 256/512 ГБ постоянной UFS 3.1

Камера: 50 Мп, f/1,8 (основная) Sony IMX890, 1/1.56", f/1.8, 1 мкм, 8 Мп, f/2,2, 120° (широкоугольная) OmniVision OV08D10，1/4", 2 Мп, f/2,4 (макро); 16 Мп, f/2,4 (фронтальная)

Батарея: 5000 мАч, быстрая зарядка 100 Вт

ОС: Android 13, ColorOS 13

Связь: USB-C 2.0, Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.3, GPS, LTE, 5G, NFC

Рычаг переключения звуковых режимов, исчезнувший в OnePlus Ace первого поколения, вернулся. Смартфон снабжен двумя динамиками Dolby Atmos. Быстрая зарядка полностью заполняет аккумулятор за 25 минут. Мощный чипсет в сочетании с большой (5177 мм²) испарительной охлаждающей камерой обеспечивает более 1,14 млн баллов в бенчмарке AnTuTu. За стабильную связь отвечают 12 разнонаправленных антенн.

Как утверждают в OnePlus, дисплей воспринимает касание на 50% быстрее – частота обновления сенсорного слоя достигает 1440 Гц. Экран поддерживает 100% палитр sRGB и DCI-P3, имеет функцию Always On Display и отображает до 1,07 млрд. оттенков.

Цена и когда ждать

Продажи OnePlus Ace 2 начнутся в Китае 13 февраля. Новинка будет доступна в трех модификациях:

OnePlus Ace 2 12/256 ГБ - $410

OnePlus Ace 2 16/256 ГБ - $455

OnePlus Ace 2 16/512 ГБ - $515

Кстати, сегодня также пройдет глобальная презентация смартфона. За пределами Китая новинка выйдет с названием OnePlus 11R.

Источник: weibo.com