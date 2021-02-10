Представленный Oppo Find N3 – складной смартфон с камерой 48/48/64 МП и экраном 2800 нит за €1650

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Oppo Find N3 ПОЛУЧИЛ﻿ выдающуюся камеру и экран

Oppo Find N3 официально представлен. Главная новость – это первый горизонтальный складной смартфон компании, который выйдет за пределами Китая.

Внешний дисплей AMOLED имеет диагональ 6,31” и разрешение 2484x1116 пикселей с динамической частотой обновления 10-120 Гц. Панель имеет почти обычное соотношение сторон 20:9 и обеспечивает пиковую яркость до 2800 нит. Разверните Find N3, и вы получите 7,82” экран на 2440×2268 пикселей с динамической частотой обновления 1-120 Гц и той же максимальной яркостью.



Смартфон оснащен флагманским процессором Snapdragon 8 Gen 2 с 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и 512 ГБ накопителем. Аккумулятор емкостью 4805 мАч заряжается от 67 Вт. Oppo утверждает, что он достигает 100% заряда всего за 42 минуты.



Камеры Hasselblad обладают исключительными характеристиками для своего класса. Есть две камеры для селфи – 20 МП внутренняя и 32 МП нснаружи. На задней панели большого круглого блока расположена 48 МП основная камера с датчиком Sony LYTIA-T808 со сложением пикселей – 1/1,43” матрица с двухслойной транзисторной технологией, обещающая лучшую светочувствительность и качество изображения.



Также имеется 48 МП 1/2-дюймовый датчик со сверхшироугольным 14 мм объективом f/2.2 с автофокусом. 64 МП зум-камера имеет 1/2-дюймовый датчик с перископическим объективом 3x70 мм f/2.6. Эта камера поддерживает гибридное увеличение до 6x или 145 мм фокусного расстояния.



Экран Oppo Find N3 может вместить до трех окон в любое время – как в вертикальном, так и в горизонтальном виде. Oppo называет это 15-дюймовым виртуальным экраном. Некоторые приложения уже поддерживают разделенный экран: доступно редактирование двух документов рядом с Microsoft 365 или просмотр двух фотографий рядом с Галереей. Согласно Oppo, 95% основных приложений поддерживают расширенный дисплей. Можно изменять размер окон по своему вкусу.



Oppo Find N3 доступен в четырех цветах и двух вариантах отделки: черный и красный получили заднюю панель из экокожи, а зеленый и золотой покрыты матовым стеклом. Интересно, что модель Champagne Gold также имеет остров камер соответствующего цвета.



Смартфон будет продаваться в одной версии 16/512 ГБ за 2399 сингапурских долларов (€1650). Предварительные заказы будут приниматься с завтрашнего дня.

Источник: GSMArena