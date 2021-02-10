Представлен Redmi Note 13R Pro – 12 / 256 ГБ, качественный экран и камера за $278

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Неплохая цена для таких характеристик﻿﻿

В Китае представлен смартфон среднего класса Redmi Note 13R Pro с привлекательной ценой 1999 юаней ($278,37) за конфигурацию 12 ГБ + 256 ГБ. Redmi Note 13R Pro получил хороший дизайн с большим модулем камеры сзади, плоскими гранями и экраном. Телефон имеет толщину всего 7,73 мм и вес всего 175 г.



Внутри Note 13R Pro работает процессор Dimensity 6080, достигающий максимальной основной частоты 2,4 ГГц. Аккумулятор на 5000 мАч поддерживает быструю зарядку 33 Вт.



Redmi Note 13R Pro имеет 6,67” OLED-экран с узкими рамками. Дисплей с разрешением 2400 х 1080p получил максимальную яркость 1000 нит и поддержку переменной частоты обновления между 60/90/120 Гц, частоты дискретизации соприкосновения 2160 Гц, высокочастотного затемнения ШИМ 1920 Гц и 10-битной.



Любители фотографии оценят мощную камеру 108 МП Redmi Note 13R Pro. Кроме нее есть 2 МП датчик глубины резкости, а спереди размещено 16 МП объектив. Используя алгоритм искусственного интеллекта Imaging Brain от Xiaomi, пользователи получат усовершенствованное качество фотографий и интеллектуальные возможности обработки изображений.



Redmi Note 13R Pro выделяется на рынке среднего класса, предлагая убедительное сочетание дизайна, качественного дисплея и возможностей фото, конкурентоспособной цене и богатым характеристикам он устанавливает новый стандарт для смартфонов в своей категории.﻿

Источник: Sparrows News