Представлен смартфон Meizu 20 Classic с не совсем классическим дизайном

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Называть смартфон ﻿Classic﻿ и добавлять радикальные элементы дизайна...

Сегодня утром Meizu представила смартфон Meizu 20 Classic по цене 3099 юаней ($424) за вариант 16 ГБ+256 ГБ и 3399 юаней ($465) за модель 16 ГБ+512 ГБ.



Компания использует более смелый дизайн – задняя крышка смартфона имеет логотип Meizu Singularity, что делает его визуально выразительным и современным. Meizu 20 Classic также имеет лого на боковой грани корпуса.



Meizu 20 Classic работает на базе Snapdragon 8 Gen 2 и имеет 6,55” OLED-экран с разрешением Full HD+, частоту обновления до 144 Гц. В отверстии расположена селфи-камера 32 МП f/2.45.



На задней панели имеется кольцевая светодиодная вспышка рядом с основной камерой на 50 МП, сверхширокоугольником на 16 МП и датчиком глубины 5 МП. Емкость аккумулятора составляет 4700 мАч, пополнение заряда происходит со скоростью до 67 Вт.



Смартфон вышел в зеленом, железно-сером и белом цветах. В отличие от предыдущих. Meizu 20 Classic уже продается на вебсайте компании и некоторых розничных партнеров в Китае.﻿

Источник: GSMArena