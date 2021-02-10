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  • Представлен Vivo Y100 – смартфон со 120 Гц, 1300 нит, алюминиевым каркасом и зарядкой 44 Вт за $191

Представлен Vivo Y100 – смартфон со 120 Гц, 1300 нит, алюминиевым каркасом и зарядкой 44 Вт за $191

31.10.2023 26 0

Очень неплохие характеристики по минимальной цене﻿﻿

 

Сегодня Vivo представила дополнение к своей линейке недорогих смартфонов – Vivo Y100. Имея элегантный дизайн, напоминающий предыдущие модели S16 и S17, Y100 получил глазированные текстуры и изогнутое стекло. Смартфон доступен в трех цветах: черном, синем и зеленом. Толщина корпуса Vivo Y100 – всего 7,49 мм.

 

Vivo Y100


Смартфон получил 6,78” изогнутый OLED-экран с поддержкой 100% цветовой гаммы P3, частоты обновления до 120 Гц и максимальной яркостью 1300 нит. Любители фото оценят основную камеру в 64 МП с сенсором OmniVision OV64B с оптической стабилизацией изображения. На передней панели есть селфи-камера на 8 МП.

 

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Внутри Vivo Y100 работает процессор Snapdragon 695, телефон имеет до 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ накопитель. Заявлено, что устройство поддерживает одновременную работу до 37 программ в фоновом режиме.


Vivo Y100 обладает защитой корпуса от влаги и пыли по стандарту IP54. Внутри алюминиевый каркас встроен в новую структуру амортизации. Кроме того, специальные амортизационные части встроены в уязвимые места для повышения общей прочности.

 

Vivo Y100


Смартфон оснащен аккумулятором емкостью 5000 мАч, способен непрерывно воспроизводить видео в течение 15 часов. Vivo Y100 поддерживает быструю зарядку 44 Вт. Телефон доступен в нескольких конфигурациях, самая дешевая версия 8 ГБ + 128 ГБ стоит 1399 юаней ($191).﻿

 

Источник: Sparrows News

Автор: Андрій Русанов Дата публикации: 31.10.2023
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Представлен Vivo Y100 – смартфон со 120 Гц, 1300 нит, алюминиевым каркасом и зарядкой 44 Вт за $191