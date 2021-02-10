Представлен Xiaomi 13T Pro (€799) – быстрее, производительнее и больше места, чем у 13T, плюс Wi-Fi 7

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MediaTek Dimensity 9200+﻿, UFS 4.0﻿, Wi-Fi 7﻿, 120 Вт﻿

Xiaomi представила смартфоны Xiaomi 13T Pro и Xiaomi 13T. Между двумя моделями нет большой разницы, за исключением процессора, объема памяти и скорости зарядки аккумулятора. Можно сказать, что Xiaomi 13T Pro является более быстрой и более вместительной версией, аккумулятор которой заряжается быстрее. Также, единственный из двух, Xiaomi 13T Pro поддерживает Wi-Fi 7.



Xiaomi 13T Pro доступен в цветах Meadow Green, Black и Alpine Blue ﻿со спинкой из экокожи. Смартфон оснащен 6,67” дисплеем OLED с частотой 144 Гц и разрешением 1,5K, максимальная яркость которого составляет 2600 нит.



Процессор MediaTek Dimensity 9200+ имеет одно высокопроизводительное ядро Cortex-X3 с частотой до 3,35 ГГц, три ядра Cortex-A715 3,0 ГГц и четыре Cortex-A510 3,0 ГГц. Процессор работает с оперативной памятью LPDDR5X, объем которой у Xiaomi 13T Pro равен 12 ГБ или 16 ГБ, в отличие от минимальных 8 ГБ в 13T. Смартфон предлагает не только 256 ГБ накопитель, но и 512 ГБ и 1 ТБ. Эти хранилища файлов более быстрые: UFS 4.0 вместо UFS 3.1.



Xiaomi 13T Pro имеет основную камеру 50 МП с сенсором Sony IMX 707, сверхширокоугольную камеру на 12 МП и телефотокамеру 50 МП с сенсором Omnivision OV50D и оптическим зумом 2x. То, что 13T Pro может делать, а обычная модель нет– запись видео 10-bit LOG.

Аккумулятор Xiaomi 13T Pro на 5000 мАч получил быструю зарядку 120 Вт. Xiaomi обещает полній аккумулятор 19 минут.



Минимальная конфигурация Xiaomi 13T Pro 12 ГБ/256 ГБ стоит €799. Компания предлагает 4 года обновления Android и 5 лет обновления безопасности.