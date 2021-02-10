Xiaomi 13t представлено - крутая камера с оптикой Leica, мощное железо.

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Мощное продолжение серии

Состоялась презентация линейки Xiaomi 13T - поговорим о более доступной модели 13T: он получил с 6,67-дюймовый 1.5к дисплей и процессор MediaTek Dimensity 8200-Ultra.

Смартфон позиционируют как камерафон и предлагаю обсудить то, на чем производитель больше всего сконцентрировал внимание во время презентации: Xiaomi 13t получил тройную камеру без затычек: основная на 50 Мп, сверхширокоугольник на 12 Мп и оптический зум на 50 мп (2х). Вообще, на презентации нам очень много рассказывали о фишках камеры: здесь и фотографические стили Leica (которые на самом деле скопированы в iPhone 13).

Также, на презентации много времени уделили скорости съемки фото – она здесь почти вдвое быстрее, чем у Samsung S23 Ultra.

Xiaomi 13T оснащен до 16 ГБ оперативной памяти и до 1 ТБ встроенной памяти. Батарея 5000 мАч – поддержка быстрой зарядки 67 Вт на месте. Кстати, смартфон 4 года будет получать новые версии Android и 5 лет патчи безопасности.



Младшая модель 13T будет продаваться с 13 октября по цене от 649 евро за 8/256. Это довольно заманчивое предложение среди младших флагманов.

Источник - xiaomi