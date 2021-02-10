Представлен IIIF150 B3 – новый мощный игрок на рынке ударопрочных смартфонов

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В линейке IIIF150 вышел новый влагозащищенный телефон с ударопрочной конструкцией и небольшими габаритами. Это настоящая находка для людей, предпочитающих активный отдых или работу в экстремальных условиях. Речь идет о IIIF150 B3 – аппарате с мощным железом и огромной батареей.

Сертифицированная защита, аккумулятор 10800 мАч, дополнительный дисплей – особенности IIIF150 B3

Смартфон поддерживает стандарты IP68, IP69K и MIL-STD-810H. Ему не страшны падения с высоты до 1.5 метра, а также перепады температуры от -40 до 70°C. Выдерживает нахождение в стоячей воде на глубине 6 метров в течение 24 часов.

Мобильное устройство можно носить с собой везде, где есть источники воды, и совершенно не бояться попадания влаги. Дополнительное удобство обеспечивает второй экран диагональю 1,1 дюйма. На нем отображается время, входящие сообщения и вызовы, счетчик шагов.

Имеется интеллектуальное управление. Например, взмахом руки можно активировать экран. Это удобно в поездках, когда нет времени останавливаться и заниматься смартфоном. Основной дисплей на 6.6 дюймов.

Несмотря на защищенную конструкцию и огромный аккумулятор, по размерам IIIF150 B3 полностью компактен. Он тоньше и легче, чем предшественник. Толщина – 15,88 мм, вес – 336 граммов. Это оптимальные параметры для ударопрочной модели. Можно носить телефон в рюкзаке или кармане и не ощущать дискомфорт от его габаритов и веса.

IIIF150 B3 может похвастаться новой операционной системой Android 14 со всеми фирменными фишками, удобством использования и регулярными обновлениями. Основная камера с большим 100-мегапиксельным модулем для качественных и детализированных снимков в любых условиях. Фронтальная камера на 8 Мп.

Аппарат получил систему OWLMAGE. Работает на основе процессора MediaTek Helio G96. Объем ОЗУ – 8 ГБ, ПЗУ – 256 ГБ.

Емкость аккумулятора IIIF150 B3 составляет 10800 мАч. Благодаря реверсивной зарядке может использоваться как полноценный повербанк. На полную зарядку такой большой батареи уйдет всего 2 часа 30 минут. Заявленное время автономной работы – до 53 дней.

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