Представлен складной смартфон Honor Magic V2 RSR Porsche Design в уникальном дизайне

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Известные формы спортивного автомобиля.

В прошлом месяце компания Honor объявила о своем партнерстве с Porsche Design, и вчера на долгожданной презентации мы видим первый продукт, созданный в рамках этого сотрудничества. Специальная модель Honor Magic V2 RSR Porsche Design.

Porsche Design V2 поставляется в культовом сером цвете Porsche Agate Grey, а его кузов имеет фирменную линию "Flyline" – способ, которым линия крыши автомобилей компании наклонена вниз к задней части. А Honor заявляет, что у телефона есть "корпус из стекловолокна спортивного автомобиля".

Honor Magic V2 RSR весит всего 234 г благодаря раме из магниевого сплава и шарнирному механизму из титанового сплава – но они такие же, как и на обычном V2.

Honor Magic V2 RSR работает на чипе Snapdragon 8 Gen 2 и оснащен двумя экранами – 6,43” 1080p 120 Гц LTPO OLED-дисплеем на обложке и 7,92” 2156x2344px 120 Гц LTPO OLED-дисплеем внутри. Смартфон получил аккумулятор емкостью 5000 мАч и быструю зарядку на 66 Вт. Из коробки смартфон работает на новой операционной системе MagicOS 8.0.

Телефон оснащен 50-мегапиксельной основной камерой (апертура f/1.9, OIS), 20-мегапиксельной телефотокамерой (апертура f/2.4, OIS), 50-мегапиксельной сверхширокоугольной камерой (апертура f/2.0) и 16-мегапиксельной камерой (апертура f/2.0) /2.2).

Honor Magic V2 RSR Porsche Design пока доступен только в Китае. Версия 16 ГБ + 1 ТВ стоит 15 999 юаней (€2 050/$2 250) и в продаже с 12 января.

Источник: hihonor