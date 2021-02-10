Представлены Apple Watch Series 7: новый экран, быстрая зарядка и новые функции в прочном корпусе

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Apple Watch Series 7 также стали чуть больше и нет никаких плоских граней

В рамках осенней презентации вчера были представлены новые умные часы — Apple Watch Series 7. И внешне они оказались другими, чем нам показывали инсайдеры, а китайцы успели наштамповать подделок. Плоских граней тут нет. По своему дизайну они повторяют предшественников, только стали чуть больше, рамки у дисплея тоньше и появились новые ремешки.

Рамки вокруг дисплея всего 1,7 мм, а сам экран на 70% становится ярче в режиме Always on Display. Apple утверждает, что на дисплее помещается на 50% больше текста, чем в Series 6. Новый дисплей также означает новые циферблаты и новые способы взаимодействия с полноценной клавиатурой, которая поддерживает смахивание.

Новые размеры корпуса составляют 41 мм и 45 мм, вместо 40 мм и 44 мм, но при этом старые ремешки Apple Watch по-прежнему совместимы. В Series 7 представлены новые циферблаты Contour и Modular Duo, в которых обыгрываются изогнутые края экрана.

Особый акцент был сделан на том, что Apple Watch Series 7 самые прочные среди всех умных часов компании. Экран защищает устойчивое к растрескиванию стекло с классом защиты от пыли и влаги IP66.

Скорость зарядки увеличена на 33% и 45 минут достаточно, чтобы заряд от 0 добрался до 80%. Всего 8 минут зарядки и пользователь может отслеживать сон на протяжении 8 часов. Автономность же на одном заряде составляет 18 часов.

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Apple обновила watchOS 8, внедрив ряд функций, которые особенно понравятся поклонникам велосипедной езды. Часы смогут определять тип велосипеда, поставят на паузу тренировку, если пользователь остановился передохнуть или пережидает красный сигнал светофора. Гаджет сможет определять падения велосипеда или столкновения с препятствиями, чтобы оповещать экстренные службы о произошедшем.

Apple Watch Series 7 доступны в пяти цветах: черный, золотистый, зеленый, синий и красный. Оценили часы в $399 и их продажи обещают начать чуть позже, этой осенью.

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Источник: 9to5mac