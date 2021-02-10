Apple Watch Series 7 «китайского разлива» поступили в продажу

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Китайские умельцы подсуетились и уже выпустили реплики Apple Watch Series 7

В следующем месяце одновременно с анонсом серии iPhone 13 компания покажет новое поколение смарт-часов — Apple Watch Series 7. Их внешний вид не секрет. В сети мелькало немало рендеров, демонстрирующих дизайн умных часов. Каких-то серьезных внешних преображений не произойдет. Разве что дисплей станет визуально больше за счет уменьшения рамок.

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Продажи Apple Watch Series 7 должны только стартовать во второй половине сентября, а в Китае уже продают клоны. Китайцы не первый год проявляют чудеса расторопности и выпускают реплики «яблочных» устройств до их анонса. Создатели явно взяли за основу те чертежи и рендеры, которые появлялись в сети для создания клонов, чтобы добиться максимального сходства.

Предприимчивость китайских дельцов позволяет уже сейчас увидеть то, какими будут Apple Watch Series 7. Очевидно, что смарт-часы получат плоские грани и сейчас это фетиш для Apple. Обещают совместимость с ремешками прошлых поколений. Если очень хочется пофорсить и пустить пыль в глаза, то смарт-часы можно приобрести в Китае по цене $55-60.

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Есть планы прикупить такие умные часы? О начинке их ничего не известно, но почти наверняка она бюджетная и ставка сделана на внешний вид а-ля Apple Watch Series 7.

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Источник: 9to5mac