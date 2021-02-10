Представлены чипы Dimensity 810 и Dimensity 920

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MediaTek представила два новых чипа Dimensity 810 и Dimensity 920, которые стали частью успешной линейки аппаратных платформ Dimensity 5G. Новинки базируются на трех китах: достойная производительность, качественная съемка в любых условиях и поддержка дисплеев премиум-класса. А еще обе системы на чипе изготовлены с применением современного 6-нанометрового техпроцесса.





Dimensity 920 обладает восемью процессорными ядрами, четыре из которых высокопроизводительные Cortex-A78 с пиковой частотой 2,5 ГГц и четыре — Cortex-A55 с частотой 2,0 ГГц. Графическая подсистема представлена Arm Mali-G68 MC4. Новый процессор позволит устанавливать в смартфонах дисплеи разрешением 2520х1080 точек с частотой обновления до 120 Гц, оперативную память LPDDR4/LPDDR5, флеш-накопитель UFS 2.1/UFS 3.1, одиночные камеры на 108 Мп или сдвоенные по 20 Мп каждая. Есть поддержка Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2





Сам чипмейкер выделяет такие ключевые особенности Dimensity 920:





адаптивный интеллектуальный экран (частоту обновления можно настроить исходя из того контента, который отображается на экране);

аппаратный движок для видеозахвата 4K, возможность предлагать комбинацию из 4-х сенсоров в основной камере;

мощные процессорные ядра и поддержка ультрабыстрой памяти;

расширенные возможности подключения (две симки, технологии MediaTek 5G UltraSave, 5G-сеть SA/NSA, Wi-Fi 6, 2x2 MIMO, Bluetooth 5.2. и multiGNSS);

плавный игровой процесс благодаря функции MediaTek HyperEngine 3.0.

В случае с Dimensity 810 производитель предложил ядра Cortex-A76 и Cortex-A55, есть поддержка только LPDDR4x и UFS 2.2, а в качестве главного можно устанавливать сенсор на 64 Мп или парочку датчиков на 16 Мп каждый. Заявлена поддержка Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1 и MediaTek HyperEngine 3.0, а также дисплеев разрешением 2520х1080 пикселей с частотой обновления 120 Гц, но без адаптивной настройки. За обработку графики отвечает Mali-G57 MC2.









Первые смартфоны с Dimensity 920 и Dimensity 810 появятся на рынке в третьем квартале нынешнего года. Последний из названых чипов может дебютировать в Realme 8s.

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Источник: mediatek, mediatek