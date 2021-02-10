Представлены iPhone 12 в новом цвете и поисковый трекер AirTag

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iPhone 12 получил стильный фиолетовый цвет и показали метку AirTag

Вчерашняя презентация Apple была ориентирована на тех, кто живет в системе координат этой компании и не ведает, что есть на рынке что-то другое и в каких-то вещах купертиновцы не пионеры. Так, вчера был анонсирован IPhone 12 в новом цвете, который сама компания называет пурпурным. Фиолетовую расцветку получили iPhone 12 mini и iPhone 12, а заказать такие смартфоны можно будет уже 23 апреля и поставки их начнут 30 апреля.

Ряд изданий уже разразилось комплиментами в адрес дизайнеров Apple, сумевших воплотить в жизнь такой «оригинальный» цвет, который идеально подчеркивает все достоинства в дизайне iPhone 12. Но по сути новый цвет — это то, что мы с вами уже видели в смартфонах той же Samsung. Что касается начинки, то тут все осталось без изменений.

Еще одной новинкой прошедшего ивента стала метка для поиска вещей AirTag. Это небольшая «таблетка» стоимостью $29, которую поместив в специальный кейс можно повесить на рюкзак, чемодан, сумку, ключи или другие вещи, когда есть риск их утери.

В основе AirTag лежит технология Ultra Wideband, которая известна по Apple Watch и iPhone, где она используется для обмена данными. Искать «пропажу» можно будет при помощи приложения «локатор» и для этого подойдут iPhone, начиная с 11-го поколения и смарт-часы Apple Watch, начиная с шестого. Поиск пропавших вещей будет сопровождаться направляющими стрелками на экране смартфона, а также вибрацией и звуками.

Поисковый трекер AirTeg защищен от пыли и влаги по классу IP67, есть динамик и сменная батарейка. Одного заряда должно хватить на год работы. В целом вышел имиджевый и дорогой аксессуар, полезность которого поймут не все.

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Источник: apple﻿