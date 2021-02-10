Представлены Meizu mBlu Blus + и Meizu mBlu Smart Band: доступные наушники и фитнес-браслет

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В рамках семейства Blue Charm вышли недорогие носимые гаджеты

Ранее Meizu пообещала возвращение марки Blue Charm (mBlu) на рынок. Этот момент настал и решено начать с выпуска наушников и фитнес-браслета. Meizu mBlu Smart Band — смарт-браслет стоимостью всего $39. Наушники получили название Meizu mBlu Blus + и систему активного шумоподавления, а оценили их в $34.

Meizu mBlu Smart Band предлагают круглый 1,1-дюймовый дисплей разрешением 240х240 точек с плотностью пикселей 275ppi. Весит носимый гаджет 53 грамма при толщине корпуса 9,95 мм, который к тому же защищен от пыли и влаги по классу IP68. Для синхронизации со смартфоном предложили модуль Bluetooth 5.0 и имеется магнитная зарядка, способная зарядить фитнес-браслет за два часа.

Питает Meizu mBlu Smart Band аккумулятор емкостью 150 мАч и его должно хватить на 10 дней работы гаджета. Фитнес-браслет поддерживает 11 спортивных режимов, подскажет, когда пользователь засиделся и пора заняться физической активностью. Гаджет позволяет мониторить частоту сердечных сокращений, напомнит о необходимости принять лекарство или выпить воды.

Внутри наушников Meizu mBlu Blus + установили 12-миллиметровые драйверы для глубокого баса. Гарнитура предлагает активный шумодав, работу которого обеспечивают два микрофона, с поддержкой сверхширокополосного шумоподавления до 30 дБ и 5000 Гц.

Каждый наушник получил батарейку на 43 мАч, а зарядный кейс предлагает аккумулятор емкостью 520 мАч, чтобы обеспечить общую продолжительность работы наушников до 30 часов. Есть быстрое подключение к устройствам под управлением Flyme, стоит только открыть зарядный кейс и на смартфоне появляется экран подключения.

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Источники: gizmochina, gizmochina