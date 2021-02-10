Представлены Nokia C100, Nokia C200, Nokia G100 и Nokia G400: все на Android 12

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Это недорогие и бюджетные по начинке аппараты

В Лас Вегасе стартовала выставка CES 2022 и уже последовали первые анонсы. Сегодня своих дебютантов показала HMD Global. Ими оказались четыре доступных смартфона, которые работают под управлением операционной системы Android 12.

Nokia C100 и Nokia C200 — практически братья-близнецы, за исключением того, что у последнего чуть больший дисплей диагональю 6,1 дюйма. В основе смартфонов лежит чип Helio A22, имеется 3 Гб оперативной памяти и 32 Гб постоянной, аккумулятор емкостью 4000 мАч и одиночная основная камера. Nokia C100 оценили в $99, а за Nokia C200 запросили $119.

Представила компания и Nokia G100, который оснастили процессором Snapdragon 615, дисплеем диагональю 6,5 дюйма разрешением HD+, батареей емкостью 5000 мАч, тройной тыльной камерой и сканером отпечатков пальцев на боковой грани. Запросили за аппарат всего $149.

Nokia G400 выделяется присутствием 120-герцового дисплея, системы на чипе Snapdragon 480 5G, 6 Гб оперативки и флеш-накопителя вместимостью 128 Гб. Тыльная камера предлагает три датчика, где ключевой на 48-мегапикселей, а дополнили его ультрашириком и сенсором для макросъемки. Оценили Nokia G400 в $239 и это позволило ему стать самым доступным 5G-смартфоном компании. Продажи новинок стартуют в первом квартале нынешнего года и тогда же компания назовет все характеристики смартфонов.

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Источник: gsmarena