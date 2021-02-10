Представлены новые CPU и GPU на архитектуре Armv9: Cortex-X2, Cortex-A710 и Cortex-A510, Mali-G710 и другие

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ARM анонсировала ядра и видеоускорители, которые лягут в основу новых чипов

Ранее в этом году ARM представила архитектуру ARMv9, которая призвана переосмыслить современные процессоры. Ставка сделана на искусственный интеллект, DSP (обработка фото и видео) и улучшенную безопасность. И вот преимущества новой архитектуры можно будет оценить на реальных продуктах. Вчера компания представила ядра нового поколения Cortex-X2, Cortex-A710, Cortex-A510, а также видеоускорители Mali-G710, G610, G510 и G310.

Флагманом и звездой новых решений стало ядро Cortex-X2, которое стало преемником Cortex-X1, ставшего частью чипов Exynos 2100 и Snapdragon 888. Ожидаемый прирост производительности по сравнению с предшественником — 16%. Известно, что ядро найдет свое применение во флагманских платформах для смартфонов и ноутбуков.

Но несмотря на премиальный статус Cortex-X2, все же главным дебютантом стало ядро Cortex-A510, приходящее на смену Cortex-A55, которое массово ставят в свои процессоры чипмейкеры. Новое энергоэффективное ядро ​​обеспечивает повышение производительности на 35% по сравнению с Cortex-A55, а также оно энергоэффективнее на 20%.

Фактически, Arm говорит, что A510 более мощный, чем Cortex-A57, и в шаге от Cortex-A73. Предлагается 3-кратное повышение производительности машинного обучения: на слайде компании показано, что в этом отношении он превосходит Cortex-A78 (вероятно, из-за новой архитектуры).

Сулит прирост мощности на 10% и ядро Cortex-G710 при сниженном энергопотреблении на 30%. Показатели улучшены на фоне Cortex-A78.

Графика Mali-G710 является продолжением Mali-G78, прирост производительности и энергоэффективности составил 20%, а машинного обучения — 35%. Создан он с применением архитектуры Valhall третьего поколения и произошел скачок до 64 FMA на такт на ядро.

Еще одно важное решение для всех недавно анонсированных графических процессоров - это переход на так называемый интерфейс командного потока (CSF), заменяющий планировщик заданий Mali, который использовался с самых ранних графических процессоров Mali. Он также приносит улучшения, связанные с Vulkan, новую прошивку для графического процессора, уменьшенную задержку и меньший расход ресурсов. Mali-G710 будет доступен с 7-16 шейдерными ядрами.

Mali-G610 — это аналог Mali-G710, но с меньшим количеством ядер, от 1 до 6. Прирост производительности обещан и в случае с Mali-G510, а также Mali-G310, который предназначен для носимых устройств.

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Источник: anandtech, anandtech﻿