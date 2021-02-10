Представлены планшет Huawei MatePad Pro и смарт-часы Huawei Watch 3/3 Pro: топ и первые на HarmonyOS 2.0

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В Китае представили премиальный планшет и смарт-часы

Huawei пытается выжить и это при условии, что доступ к компонентам, прежде всего, к чипам у нее ограничен. Она пытается и дальше выпускать устройства, а также не прочь заработать на них. Поэтому в стесненных обстоятельствах она ставит комплектующие в дорогие и с высокой маржинальностью продукты. Поэтому сегодня она представила ряд гаджетов, нишевые и не для всех.

Планшет Huawei MatePad Pro 2 — премиальный гаджет и первый на HarmonyOS 2.0. Он получил OLED-панель от Samsung с достаточно тонкими рамками диагональю 12,6 дюйма разрешением 2560х1600 пикселей. Внутри стоит фирменный 5-нм Kirin 9000E с пиковой частотой 3,13 ГГц.

Имеется восемь встроенных динамиков, флеш-накопитель на 256 Гб, основная камера 13 Мп + 8 Мп, а также аккумулятор емкостью 10050 мАч с быстрой 40-ваттной зарядкой. Есть поддержка беспроводной зарядки на 27 Вт и обратной на 10 Вт, фронталка на 8 Мп, модуль NFC, поддержка Wi-Fi 6+ и массив из 29 антенн. Цена на Huawei MatePad Pro стартует с отметки 800 евро.

Среди новинок оказались смарт-часы Huawei Watch 3/3 Pro, которые работают на HarmonyOS 2.0 и первые умные часы компании, получившие вращающееся колесико Rotatable Crown для работы с интерфейсом. Корпус титановый и дисплей защищает сапфировое стекло. Базовая версия получила циферблат 42 мм, а «прошка» — 46 мм.

Huawei Watch 3/3 Pro обладают встроенной eSIM 4G, могут мерять частоту сердечных сокращений, следить за температурой тела, а также контролировать мытье рук и уровень кислорода в крови. Предложили функцию экстренного падения, когда в случае падения на заданный номер будет отправлено сообщение с просьбой о помощи.

Заявленная автономность Huawei Watch 3 — 3 дня в стандартном режиме. А Huawei Watch 3 Pro проживут на один день дольше. В энергосберегающем режиме смарт-часы смогут проработать 14 и 21 день соответственно. Huawei Watch в Китае оценили в $410, а за Watch Pro просят $515.

Источник: mydrivers