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Представлены потенциальные лидеры среднего сегмента Redmi Note 11, Redmi Note 11 Pro и Redmi Note 11 Pro+

28.10.2021 683 0

Компания Xiaomi показала в Китае три смартфона серии Redmi Note 11. Новинки должны упрочить положение производителя в среднеценовом сегменте. Серия Redmi Note — одна из самых успешных и известных в портфолио бренда, поэтому дебютанты обязаны быть интересными для массового потребителя. Рассказываем, что нам показали.

 

В плане чипа, камер и скорости быстрой зарядки, новинки разнятся, а вот по всем прочим параметрам много совпадений между «прошками». Для китайского запуска Xiaomi отобрала 3 модели: Redmi Note 11, Redmi Note 11 Pro и Redmi Note 11 Pro+. Флагманская модель линейки — Redmi Note 10 Pro+, где главный вау-фактор смартфона 120-ваттная зарядка.

 

Представлены потенциальные лидеры среднего сегмента Redmi Note 11, Redmi Note 11 Pro и Redmi Note 11 Pro+ – фото 1

 

Все три модели внешне похожи и само собой, ожидать нового дизайна не следовало. Но для того, чтобы новинки нельзя было спутать с предшественниками, изменили чуть оформление основной камеры и для любителей «понтов» предложили брутально острые грани, которые напоминают решение в актуальных iPhone. А вот в случае с Redmi Note 11 от плоских граней отказались. Чтобы не хотелось прятать Redmi Note 11 Pro в чехол, компания предложила черный, и белый цвета, а также эффектные зеленый и фиолетовые оттенки. Назвать новинки компактными устройствами не получится, они получили дисплеи с достаточно приличной диагональю. 

 

Представлены потенциальные лидеры среднего сегмента Redmi Note 11, Redmi Note 11 Pro и Redmi Note 11 Pro+ – фото 2

 

Redmi Note 11 удостоился 6,6-дюймового IPS-дисплея с частотой обновления 90 Гц. Xiaomi решила использовать в базовой версии такой тип дисплея, тогда как Redmi Note 11 Pro и Redmi Note 11 Pro+ получили AMOLED-матрицы диагональю 6,67 дюйма и частоту обновления картинки «выкрутили» до 120 Гц, а частота отклика сенсора составила 360 Гц. Разрешение у экранов всех трех моделей идентичное — 2400х1080 пикселей.

 

Представлены потенциальные лидеры среднего сегмента Redmi Note 11, Redmi Note 11 Pro и Redmi Note 11 Pro+ – фото 3

 

Есть 3,5 мм мини-джек для наушников и, что уже почти норма для смартфонов Xiaomi, стереодинамики. В качестве аппаратной платформы Redmi Note 11 предлагает Dimensity 810, а «прошки» удостоились SoC Dimensity 920. Компания похвасталась на презентации, что по итогам забега в AnTuTu смартфон с Dimensity 920 набирает более 500 тысяч баллов. Оперативная память типа LPDDR4X, встроенная — UFS 2.2.

 

Представлены потенциальные лидеры среднего сегмента Redmi Note 11, Redmi Note 11 Pro и Redmi Note 11 Pro+ – фото 4

 

Смартфоны будут поставляться с MIUI 12.5, базирующейся на Android 11. Новинки поддерживают быструю зарядку максимальной мощностью 120 Вт. Но это только в Redmi Note 11 Pro+, у Redmi Note 11 Pro она на 67 Вт и в Redmi Note 11 — 33 Вт. Отличия коснулись и емкости аккумуляторов. Так, базовый смартфон серии получил батарейку на 5000 мАч, у «прошки» ее емкость довели до 5160 мАч и Plus-версии — 4500 мАч.

 

Представлены потенциальные лидеры среднего сегмента Redmi Note 11, Redmi Note 11 Pro и Redmi Note 11 Pro+ – фото 5

 

Самые большие отличия между базовой версией линейки и «прошками» заключаются в основной камере. У Redmi Note 11 камера с датчиками 50 Мп и 8 8 Мп. У Redmi Note 11 Pro и Redmi Note 11 Pro+ разрешение основного датчика составляет 108-мегапикселей, дополняет его ширик на 8 Мп и сенсор на 2 Мп.

Пока смартфоны будут продаваться исключительно в Китае. Цены такие:

 

Redmi Note 11

  • 4/128 Гб — $188
  • 6/128 Гб — $203
  • 8/128 Гб — $234
  • 8/256 Гб — $266

Redmi Note 11 Pro

  • 6/128 Гб — $250
  • 8/128 Гб — $297
  • 8/256 Гб — $328

Redmi Note 11 Pro+

  • 6/128 Гб — $297
  • 8/128 Гб — $328
  • 8/256 Гб — $360

 

Новость в разработке, технические характеристики уточняются…

 

Характеристики

Redmi Note 11

Redmi Note 11 Pro

Redmi Note 11 Pro+

 

Размеры и вес

 

163,56 х 75,78 х 8,34 мм, вес – 207 грамм

163,56 х 75,78 х 8,34 мм, вес – 204 грамма

Материалы

 

стекло

 

Дисплей

6,6", IPS, 2400х1080 пикселей, 90 Гц

6,67", AMOLED, 2400х1080 пикселей, 120 Гц, 360 Гц, Gorilla Glass 5

Операционная система

MIUI 12.5 Android 11

 

 

Платформа

Dimensity 810, 8 ядер (2х Cortex-A76 @ до 2,4 ГГц, 6х Cortex-A55 @ до 2 ГГц), 6 нм, 64 бит

Dimensity 920, 8 ядер (2х Cortex-A78 @ до 2,5 ГГц, 6х Cortex-A55 @ до 2 ГГц), 6 нм, 64 бит, система жидкостного охлаждения

Оперативная память

4/6/8 Гб LPDDR4x

6/8 Гб, LPDDR4x

6/8 Гб, LPDDR4x

Постоянная память

128/256 Гб, UFS 2.2

128/256 Гб, UFS 2.2

128/256 Гб, UFS 2.2

Беспроводные интерфейсы

Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, поддержка aptX/aptX HD, NFC

Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, поддержка aptX/aptX HD, NFC

 

 

Сеть

GSM: 850, 900, 1800, 1900 Гц

3G: bands 1/2/4/5/8

4G LTE Cat 11/5: 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/20/25/26/28/32/38/40/41/66

Одна SIM-карта, nanoSIM (eSIM)

Навигация

GPS/Beidou/Galileo

Датчики и разъемы

встроенный в кнопку питания сканер отпечатков пальцев, приближения, датчик освещенности, ИК-передатчик, USB Type-C

 

Основная камера

- 50 Мп

- 8 Мп (ультраширик)

- 108 Мп, (Samsung S5KHM2), 1/1,52", 2,1 мкм, f/1.89

- 8 Мп (ультраширик)

- 2 Мп (макродатчик)

Фронтальная камера

16 Мп

 

Аккумулятор

 

5000 мАч, 33 Вт

 

5160 мАч, 67 Вт

4500 мАч, 120 Вт (до 100% за 15 минут)

Степень защиты

не заявлена

IP53

 

Цвета

черный, голубой, белый

черный, голубой, зеленый и сиреневый

черный, зеленый и сиреневый

Звук

 

два динамика, настройка JBL

 

Цена

4/128 Гб — $188

6/128 Гб — $203

8/128 Гб — $234

8/256 Гб — $266

6/128 Гб — $250

8/128 Гб — $297

8/256 Гб — $328

6/128 Гб — $297

8/128 Гб — $328

8/256 Гб — $360

 

Redmi Note 11 Redmi Note 11 Pro Redmi Note 11 Pro+
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 28.10.2021

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Представлены потенциальные лидеры среднего сегмента Redmi Note 11, Redmi Note 11 Pro и Redmi Note 11 Pro+