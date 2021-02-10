Представлены потенциальные лидеры среднего сегмента Redmi Note 11, Redmi Note 11 Pro и Redmi Note 11 Pro+
Компания Xiaomi показала в Китае три смартфона серии Redmi Note 11. Новинки должны упрочить положение производителя в среднеценовом сегменте. Серия Redmi Note — одна из самых успешных и известных в портфолио бренда, поэтому дебютанты обязаны быть интересными для массового потребителя. Рассказываем, что нам показали.
В плане чипа, камер и скорости быстрой зарядки, новинки разнятся, а вот по всем прочим параметрам много совпадений между «прошками». Для китайского запуска Xiaomi отобрала 3 модели: Redmi Note 11, Redmi Note 11 Pro и Redmi Note 11 Pro+. Флагманская модель линейки — Redmi Note 10 Pro+, где главный вау-фактор смартфона 120-ваттная зарядка.
Все три модели внешне похожи и само собой, ожидать нового дизайна не следовало. Но для того, чтобы новинки нельзя было спутать с предшественниками, изменили чуть оформление основной камеры и для любителей «понтов» предложили брутально острые грани, которые напоминают решение в актуальных iPhone. А вот в случае с Redmi Note 11 от плоских граней отказались. Чтобы не хотелось прятать Redmi Note 11 Pro в чехол, компания предложила черный, и белый цвета, а также эффектные зеленый и фиолетовые оттенки. Назвать новинки компактными устройствами не получится, они получили дисплеи с достаточно приличной диагональю.
Redmi Note 11 удостоился 6,6-дюймового IPS-дисплея с частотой обновления 90 Гц. Xiaomi решила использовать в базовой версии такой тип дисплея, тогда как Redmi Note 11 Pro и Redmi Note 11 Pro+ получили AMOLED-матрицы диагональю 6,67 дюйма и частоту обновления картинки «выкрутили» до 120 Гц, а частота отклика сенсора составила 360 Гц. Разрешение у экранов всех трех моделей идентичное — 2400х1080 пикселей.
Есть 3,5 мм мини-джек для наушников и, что уже почти норма для смартфонов Xiaomi, стереодинамики. В качестве аппаратной платформы Redmi Note 11 предлагает Dimensity 810, а «прошки» удостоились SoC Dimensity 920. Компания похвасталась на презентации, что по итогам забега в AnTuTu смартфон с Dimensity 920 набирает более 500 тысяч баллов. Оперативная память типа LPDDR4X, встроенная — UFS 2.2.
Смартфоны будут поставляться с MIUI 12.5, базирующейся на Android 11. Новинки поддерживают быструю зарядку максимальной мощностью 120 Вт. Но это только в Redmi Note 11 Pro+, у Redmi Note 11 Pro она на 67 Вт и в Redmi Note 11 — 33 Вт. Отличия коснулись и емкости аккумуляторов. Так, базовый смартфон серии получил батарейку на 5000 мАч, у «прошки» ее емкость довели до 5160 мАч и Plus-версии — 4500 мАч.
Самые большие отличия между базовой версией линейки и «прошками» заключаются в основной камере. У Redmi Note 11 камера с датчиками 50 Мп и 8 8 Мп. У Redmi Note 11 Pro и Redmi Note 11 Pro+ разрешение основного датчика составляет 108-мегапикселей, дополняет его ширик на 8 Мп и сенсор на 2 Мп.
Пока смартфоны будут продаваться исключительно в Китае. Цены такие:
Redmi Note 11
- 4/128 Гб — $188
- 6/128 Гб — $203
- 8/128 Гб — $234
- 8/256 Гб — $266
Redmi Note 11 Pro
- 6/128 Гб — $250
- 8/128 Гб — $297
- 8/256 Гб — $328
Redmi Note 11 Pro+
- 6/128 Гб — $297
- 8/128 Гб — $328
- 8/256 Гб — $360
Новость в разработке, технические характеристики уточняются…
|
Характеристики
|
Redmi Note 11
|
Redmi Note 11 Pro
|
Redmi Note 11 Pro+
|
Размеры и вес
|
|
163,56 х 75,78 х 8,34 мм, вес – 207 грамм
|
163,56 х 75,78 х 8,34 мм, вес – 204 грамма
|
Материалы
|
|
стекло
|
Дисплей
|
6,6", IPS, 2400х1080 пикселей, 90 Гц
|
6,67", AMOLED, 2400х1080 пикселей, 120 Гц, 360 Гц, Gorilla Glass 5
|
Операционная система
|
MIUI 12.5 Android 11
|
Платформа
|
Dimensity 810, 8 ядер (2х Cortex-A76 @ до 2,4 ГГц, 6х Cortex-A55 @ до 2 ГГц), 6 нм, 64 бит
|
Dimensity 920, 8 ядер (2х Cortex-A78 @ до 2,5 ГГц, 6х Cortex-A55 @ до 2 ГГц), 6 нм, 64 бит, система жидкостного охлаждения
|
Оперативная память
|
4/6/8 Гб LPDDR4x
|
6/8 Гб, LPDDR4x
|
6/8 Гб, LPDDR4x
|
Постоянная память
|
128/256 Гб, UFS 2.2
|
128/256 Гб, UFS 2.2
|
128/256 Гб, UFS 2.2
|
Беспроводные интерфейсы
|
Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, поддержка aptX/aptX HD, NFC
|
Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, поддержка aptX/aptX HD, NFC
|
Сеть
|
GSM: 850, 900, 1800, 1900 Гц
3G: bands 1/2/4/5/8
4G LTE Cat 11/5: 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/20/25/26/28/32/38/40/41/66
Одна SIM-карта, nanoSIM (eSIM)
|
Навигация
|
GPS/Beidou/Galileo
|
Датчики и разъемы
|
встроенный в кнопку питания сканер отпечатков пальцев, приближения, датчик освещенности, ИК-передатчик, USB Type-C
|
Основная камера
|
- 50 Мп
- 8 Мп (ультраширик)
|
- 108 Мп, (Samsung S5KHM2), 1/1,52", 2,1 мкм, f/1.89
- 8 Мп (ультраширик)
- 2 Мп (макродатчик)
|
Фронтальная камера
|
16 Мп
|
Аккумулятор
|
5000 мАч, 33 Вт
|
5160 мАч, 67 Вт
|
4500 мАч, 120 Вт (до 100% за 15 минут)
|
Степень защиты
|
не заявлена
|
IP53
|
Цвета
|
черный, голубой, белый
|
черный, голубой, зеленый и сиреневый
|
черный, зеленый и сиреневый
|
Звук
|
|
два динамика, настройка JBL
|
Цена
|
4/128 Гб — $188
6/128 Гб — $203
8/128 Гб — $234
8/256 Гб — $266
|
6/128 Гб — $250
8/128 Гб — $297
8/256 Гб — $328
|
6/128 Гб — $297
8/128 Гб — $328
8/256 Гб — $360
Комментарии