Представлены потенциальные лидеры среднего сегмента Redmi Note 11, Redmi Note 11 Pro и Redmi Note 11 Pro+

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Компания Xiaomi показала в Китае три смартфона серии Redmi Note 11. Новинки должны упрочить положение производителя в среднеценовом сегменте. Серия Redmi Note — одна из самых успешных и известных в портфолио бренда, поэтому дебютанты обязаны быть интересными для массового потребителя. Рассказываем, что нам показали.

В плане чипа, камер и скорости быстрой зарядки, новинки разнятся, а вот по всем прочим параметрам много совпадений между «прошками». Для китайского запуска Xiaomi отобрала 3 модели: Redmi Note 11, Redmi Note 11 Pro и Redmi Note 11 Pro+. Флагманская модель линейки — Redmi Note 10 Pro+, где главный вау-фактор смартфона 120-ваттная зарядка.

Все три модели внешне похожи и само собой, ожидать нового дизайна не следовало. Но для того, чтобы новинки нельзя было спутать с предшественниками, изменили чуть оформление основной камеры и для любителей «понтов» предложили брутально острые грани, которые напоминают решение в актуальных iPhone. А вот в случае с Redmi Note 11 от плоских граней отказались. Чтобы не хотелось прятать Redmi Note 11 Pro в чехол, компания предложила черный, и белый цвета, а также эффектные зеленый и фиолетовые оттенки. Назвать новинки компактными устройствами не получится, они получили дисплеи с достаточно приличной диагональю.

Redmi Note 11 удостоился 6,6-дюймового IPS-дисплея с частотой обновления 90 Гц. Xiaomi решила использовать в базовой версии такой тип дисплея, тогда как Redmi Note 11 Pro и Redmi Note 11 Pro+ получили AMOLED-матрицы диагональю 6,67 дюйма и частоту обновления картинки «выкрутили» до 120 Гц, а частота отклика сенсора составила 360 Гц. Разрешение у экранов всех трех моделей идентичное — 2400х1080 пикселей.





Есть 3,5 мм мини-джек для наушников и, что уже почти норма для смартфонов Xiaomi, стереодинамики. В качестве аппаратной платформы Redmi Note 11 предлагает Dimensity 810, а «прошки» удостоились SoC Dimensity 920. Компания похвасталась на презентации, что по итогам забега в AnTuTu смартфон с Dimensity 920 набирает более 500 тысяч баллов. Оперативная память типа LPDDR4X, встроенная — UFS 2.2.





Смартфоны будут поставляться с MIUI 12.5, базирующейся на Android 11. Новинки поддерживают быструю зарядку максимальной мощностью 120 Вт. Но это только в Redmi Note 11 Pro+, у Redmi Note 11 Pro она на 67 Вт и в Redmi Note 11 — 33 Вт. Отличия коснулись и емкости аккумуляторов. Так, базовый смартфон серии получил батарейку на 5000 мАч, у «прошки» ее емкость довели до 5160 мАч и Plus-версии — 4500 мАч.





Самые большие отличия между базовой версией линейки и «прошками» заключаются в основной камере. У Redmi Note 11 камера с датчиками 50 Мп и 8 8 Мп. У Redmi Note 11 Pro и Redmi Note 11 Pro+ разрешение основного датчика составляет 108-мегапикселей, дополняет его ширик на 8 Мп и сенсор на 2 Мп.

Пока смартфоны будут продаваться исключительно в Китае. Цены такие:

Redmi Note 11

4/128 Гб — $188

6/128 Гб — $203

8/128 Гб — $234

8/256 Гб — $266

Redmi Note 11 Pro

6/128 Гб — $250

8/128 Гб — $297

8/256 Гб — $328

Redmi Note 11 Pro+

6/128 Гб — $297

8/128 Гб — $328

8/256 Гб — $360

Новость в разработке, технические характеристики уточняются…