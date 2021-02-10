Представлены Realme Q3, Realme Q3i и Realme Q3 Pro: стильные 5G-смартфоны с чипами на любой вкус

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Анонсированы среднебюджетные Realme Q3, Realme Q3i и Realme Q3 Pro

Сегодня в Китае Realme представила линейку Q3, которая насчитывает три модели: Realme Q3, Realme Q3i и Realme Q3 Pro. Все новинки позиционируются как доступные 5G-смартфоны, а наиболее любопытными получились базовая версия серии и «прошка».

Realme Q3i — младшая модель семейства на базе Dimensity 700. В активе смартфона 6,5-дюймовый IPS-дисплей разрешением FullHD+ с частотой обновления 90 Гц, 4/6 Гб оперативной памяти и 128 Гб постоянной. Емкость батарейки составила 5000 мАч и предложили поддержку быстрой зарядки на 18 Вт. На передней панели Realme Q3i установили фронталку на 16 Мп со светосилой f/2.2 и основная камера обладает тремя датчиками 48 Мп (f/1.8) + 8 Мп (портретный, f/2.4) + 2 Мп (макросенсор, f/2.4). Сканер отпечатков пальцев установили на боковой грани.

Realme Q3 также обладает дисплеем диагональю 6,5 дюйма, но частоту обновления увеличили до 120 Гц, оперативной памяти предложили 6/8 Гб и постоянной 128 Гб. В качестве аппаратной платформы выступает Snapdragon 750G и в основной камере на смену портретному модулю на 8 Мп установили ширик с аналогичным разрешением. Питает аппарат аккумулятор на 5000 мАч с быстрой 30-ваттной зарядкой. Все прочие характеристики аналогичны тем, что предлагает Realme Q3i.

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Старшей моделью серии стал Realme Q3 Pro, который оснастили 6,43-дюймовым 120-герцовым AMOLED-экраном разрешением FullHD+ и частотой отклика сенсора 360 Гц. Построен смартфон на 6-нанометровом Dimensity 1100, предлагает 6/8 Гб оперативки, флеш-накопитель вместимостью 128/256 Гб UFS 3.1, фронталку на 16 Мп и аккумуляторную батарею на 4500 мАч с быстрой 30-ваттной зарядкой.

Руководит работой Realme Q3 Pro операционная система Android 11 с надстройкой Realme UI 2.0. Есть поддержка Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1 и дисплейный сканер отпечатков пальцев. Основная камера трехкомпонентная 64 Мп + 8 Мп + 2 Мп и можно писать 4К видео.

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Realme Q3i оценили в $154 и $169 за версии с 4/128 Гб и 6/128 Гб памяти соответственно. Realme Q3 предлагают в модификациях 6/128 Гб и 8/128 Гб по цене $200 и $216 соответственно. Realme Q3 Pro доступен в трех версиях: 6/128 Гб — $246, 8/128 Гб — $277 и 8/256 Гб — $308.

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Источники: mydrivers, mydrivers