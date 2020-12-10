Представлены стиляги Oppo Reno5 и Reno5 Pro c 90-Гц дисплеями и Android 11

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В Китае представили 5G-смартфоны Oppo Reno5 и Reno5 Pro

Компания Oppo решила на высокой ноте закончить нынешний год и сегодня представила две новинки одной серии: Reno5 и Reno5 Pro. Но это не все устройства, которые станут частью нового семейства. К сегодняшним двум дебютантам еще присоединится Oppo Reno5 Pro+, но его анонс устроят накануне католического Рождества — 24 декабря.

Oppo Reno5 и Oppo Reno5 Pro работают в сетях 5G, получили 90-герцовые OLED-дисплеи разрешением 2400х1080 точек и частотой отклика сенсорного слоя 180 Гц, быструю зарядку мощностью 65 Вт и фронтальную камеру на 32-мегапикселя. Что еще общего есть у новинок и чем отличаются?

Oppo Reno5 удостоился экран диагональю 6,43 дюйма, чипсета Snapdragon 765G, аккумуляторной батареи емкостью 4300 мАч, до 12 Гб оперативной памяти LPDDR4x и до 256 Гб постоянной UFS 2.1. Система основной камеры включает в себя главный модуль на 64 Мп (f/1.7), ширик на 8 Мп и парочку модулей по 2 Мп каждый для анализа глубины и макросъемки.

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Oppo Reno5 Pro отличается от базовой версии двумя главными чертами: дисплеем и аппаратной платформой. «Прошке» достался экран диагональю 6,55 дюйма и процессор Dimensity 1000+. Добавили немного миллиампер аккумулятору и его емкость тут составляет 4350 мАч, а еще в Pro-версии есть модуль NFC, тогда как в базовой версии он отсутствует. По камерам разводить модели не стали, предложив одинаковый набор датчиков в новинках.

Среди сильных сторон Oppo Reno5 и Oppo Reno5 Pro производитель отмечает тонкий и легкий корпус, где на тыльную поверхность нанесено специальное покрытие Reno Glow 2.0 и есть специальные флуоресцентные вставки.

Оба смартфона обладают дисплейным сканером отпечатков пальцев, портом USV Type-C, поддержкой Wi-Fi 5 и Bluetooth 5, а руководит их работой фирменная оболочка ColorOS 11 на базе Android 11. Старт продаж намечен на 18 декабря и Oppo Reno5 будут продавать по цене $412 и $458 за версии с 8/128 Гб и 12/256 Гб памяти соответственно. Oppo Reno5 Pro доступен в таких же двух модификациях, но ценники составили $519 и $580.

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Источники: mydrivers, mydrivers, mydrivers