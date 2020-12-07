Oppo Find X3 Pro получит три уникальных фишки: 10-битный дисплей, новаторский NFC и продвинутая камера

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Oppo Find X3 Pro может стать одним из самых технологичных смартфонов 2021 года

Oppo готовится представить третье поколение экспериментальной линейки Find X, которое будет включать три новых модели. Обещают, что в устройствах вновь попытаются предложить дух новаторства и одним из самых интересных смартфонов должен стать Oppo Find X3 Pro. Известный и авторитетный поставщик утечек Эван Бласс решил поведать о том, какой будет эта модель.

По словам источника, слоганом Oppo Find X3 Pro станет «Пробуди цвет», акцентируя внимание на том, что флагман получит один из лучших дисплеев на рынке. Это будет 10-битная панель диагональю 6,7 дюйма разрешением 3216х1440 пикселей и адаптивной частотой обновления в диапазоне от 10 Гц до 120 Гц, как и у Samsung Galaxy S20 Ultra.

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Oppo Find X3 Pro обещает стать не «просто» флагманом на базе Snapdragon 888, в качестве вишенки на торте здесь преподнесут основную камеру. Она будет четырех модульной и два датчика из них Sony IMX766 на 50 Мп. Один возьмет на себя роль основного широкоугольного объектива, а другой будет сверхширокоугольным. Предложат телевик на 13 Мп с поддержкой 2-кратного оптического зума и уникальную 3 Мп макрокамеру-микроскоп с 25х зумом.

Oppo Find X2 Pro

В числе уникальных черт Oppo Find X3 Pro источник называет технологию NFC, которая предложит двойную антенну, позволяющую совершать бесконтактные платежи независимо от ориентации устройства. Другими словами, оплатить покупку можно будет поднеся к терминалу не только «спинку» смартфона, но и экран. Корпус флагмана должен быть толщиной 8 мм и весом 190 грамм, внутри которого скрываются два аккумулятора суммарной емкостью 4500 мАч с быстрой зарядкой SuperVOOC 2.0 на 65 Вт.

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Среди прочих особенностей Oppo Find X3 Pro упомянута фирменная оболочка ColorOS 11 на базе Android 11 и тыльная крышка будет изготовлена из стекла в трех цветовых исполнениях: черный, синий и белый. Премьера флагмана должна прийтись на начало второго квартала следующего года.

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Источник: voice