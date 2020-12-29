Представлены Vivo X60 и Vivo X60 Pro: мощные камерофоны с 120-Гц дисплеями

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Состоялась премьера Vivo X60 и Vivo X60 Pro — первые с Exynos 1080 и оболочкой Origin OS

Компания Vivo продолжает традицию выпуска мощных камерофонов Х-серии с максимально навороченной камерой. Сегодня было решено удивлять Vivo X60 и Vivo X60 Pro, которые стали первыми на рынке с новым чипом от Samsung.

Vivo X60

В целом дизайн новинок перекликается с внешним видом Vivo X50 и Vivo X50 Pro, где ставку сделали на необычно организованный блок тыльной камеры. Но основная свежесть устройств кроется в том, что они получились тонкими и легкими. Особо компания акцентировала внимание, что толщина корпуса Vivo X60 составила всего 7,36 мм, что сделало его самым тонким 5G-смартфоном. У «прошки» в свою очередь этот параметр равен 7,59 мм и весит от 178 грамм.

Vivo X60 Pro

У аппаратов нет мини-джека — это уже становится нормой, открытия тут не случилось. Есть порт USB Type-C и тыльная панель выполнена из стекла с технологией Satin AG для тактильно приятных ощущений, визуально она выглядит шелковисто-гладкой и не «заляпывается» отпечатками пальцев.

Новинки получили вполне актуальный дисплей. Vivo X60 и X60 Pro оснастили 6,56-дюймовой изогнутой AMOLED-матрицей разрешением 2376х1080 точек с частотой обновления 120 Гц и частотой отклика сенсора 240 Гц. На нее пришлось 92,7% лицевой панели, есть поддержка DCI-P3 и HDR10+, яркость 500 нит/тип. и 1300 нит/макс, а также она сертифицирована GS Eye Care Display.

Аппаратная платформа — Exynos 1080, которая вряд ли станет самой распространенной на рынке. Это 5 нм чипсет с тремя кластерами ядер: 1хCortex-A78 частота 2,84 ГГц, 3хCortex-A78 с тактовой частотой 2,6 ГГц и 4хCortex-A55, разогнанные до частоты 2,0 ГГц. Получил процессор 5G‑модем и видеоускоритель Mali-G78 MP10.

В арсенале Vivo X60 и X60 Pro оперативной памяти LPDDR5 до 12 Гб и флеш-накопитель UFS 3.1 вместимостью 128/256 Гб. Особо акцентировала внимание компания на фирменной технологии расширения памяти. Она позволяет получить 11 Гб/15 Гб (+3 Гб ОЗУ) после виртуального расширения 8 Гб/12 Гб.

Смартфоны получили селфи-камеру на 32 Мп, экранный сканер отпечатков пальцев, быструю 33-ваттную зарядку, поддержку NFC и Wi-Fi 6, а у Vivo X60 Pro есть еще Hi-Fi аудиочип СS43131. Основная камера Vivo X60 Pro четверная: 48 Мп (Sony IMX589, f/1.48, OIS) + 13 (сверхширокоугольный) + 8 Мп (перископический, f/3.4, 5-кратный оптический зум, 60-кратный цифровой) + 13 Мп (портретник). Предложили поддержку ночного режима и изюминкой новинки стала оптика Zeiss. Как и в случае с предшественником, тут применили карданный стабилизатор, но уже во втором его поколении. Ожидаемо Vivo X60 стал проще по части камер — его лишили перископа и карданной стабилизации, все прочие модули идентичны и оптика Zeiss на месте.

Емкость аккумулятора Vivo X60 составила 4300 мАч, а Vivo X60 Pro — 4200 мАч. Поставляются новинки с фирменной оболочкой Origin OS на базе Android 11. Продажи стартуют в Китае 8 января и Vivo X60 доступен в версиях с 8/128 Гб и 8/256 Гб памяти по цене $536 и $581 соответственно. Vivo X60 Pro предлагается в модификации с 12/256 Гб за $689.

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Источник: mydrivers