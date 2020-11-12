Представлен чип Exynos 1080: первый 5 нм процессор от Samsung и третий на рынке

114

Samsung представила 5 нм чип Exynos 1080 для флагманов

Как и ожидалось, сегодня был представлен чип Exynos 1080, ориентированный на смартфоны флагманского уровня с поддержкой сетей пятого поколения. Он приходит на смену Exynos 980 и в многоядерном тесте производительности создатели обещают двукратный прирост производительности.

Читать также: Какие устройства Samsung получат One UI 3.0: список включает 90 моделей

Чип создан с применением 5-нанометровой технологии и предлагает трехкластерную архитектуру с восемью вычислительными ядрами. Один блок вмещает в себя три ядра Cortex-A78 с частотой 2,6 ГГц, другой кластер — квартет ядер Cortex-A55, разогнанные до частоты 2,0 ГГц. Третий кластер отведен под одно высокопроизводительное ядро Cortex-A78 с пиковой частотой 2,8 ГГц.

Exynos 1080 получил видеоускоритель Mali-G78 MP10, который в 2,3 раза мощнее предшественника. Заявлена поддержка дисплеев разрешением WQHD+ с частотой обновления до 90 Гц и экранов с повышенной герцовкой до 144 Гц, одиночных камер до 200 Мп и сдвоенных 32 Мп + 32 Мп, Bluetooth 5.2 и Wi-Fi 6. Смартфоны с чипом Exynos 1080 можно будет оснащать оперативной памятью LPDDR5/LPDDR4x, флеш-накопителем стандарта UFS 3.1.

Читать также: Samsung всеми силами пытается исправить косяк с дисплеем Samsung Galaxy S20 FE

Samsung уже заявила о том, что первым новейший чип получит смартфон компании Vivo. По слухам, речь идет о Vivo X60, который должен дебютировать до конца нынешнего года или в начале следующего.

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал.﻿

Источник: androidauthority