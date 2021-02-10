Представлены Vivo X70 и Vivo X70 Pro: оптика Zeiss и чип Vivo V1

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Компания всерьез взялась за создание камерофонов

Вчера состоялась премьера семейства Vivo X70, где венцом технологий и инженерной мысли стал Vivo X70 Pro+. При всех своих достоинствах смартфон вышел достаточно дорогим, поэтому есть возможность выбрать варианты попроще — Vivo X70 и Vivo X70 Pro. Обе новинки очень схожи друг с другом, а главное отличие в наборе датчиков на тыльной стороне.

На передней панели Vivo X70 и X70 Pro установлен 6,5-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц и разрешением FullHD+, а также тут же предложили фронталку на 32-мегапикселя.

Базовая модель серии построена на Exynos 1080, который уже известен фанатам компании по Vivo X60. А вот Vivo X70 Pro предлагает чип Dimensity 1200, и компания подчеркивает, что это особая версия процессора с рядом тонких настроек под потребности Vivо. Оба смартфона получили до 12 Гб оперативной памяти, модуль NFC, дисплейный сканер отпечатков пальцев, ОС Android 11 с оболочкой OriginOS, порт USB Type-C, поддержку Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, а также технологию быстрой зарядки мощностью 44 Вт.

Основная камера Vivo X70 тройная 40 Мп (Sony IMX766V) + 12 Мп (ширик) + 12 Мп (Sony IMX363, телеобъектив, 2-кратный оптический зум). Vivo X70 Pro Pro получил четверную тыльную камеру, где главный сенсор также Sony IMX766V, но его разрешение уже составило 50 Мп. Здесь также сделали ставку на ультраширик разрешением 12 Мп и телеобъектив на 12 Мп (Sony IMX363, 2-кратный оптический зум). В качестве четвертого выступает зум-перископ на 8 Мп с поддержкой 5-кратного оптического зума.

Vivo X70 Pro также оснащен чипом ISP Vivo V1. Оба смартфона получили светодиодную вспышку, лазерный автофокус, стекло ZEISS T * и оптику все той же Zeiss. Vivo X70 обладает батарейкой на 4400 мАч, а у «прошки» она чуть больше — 4450 мАч.

Vivo X70 доступен в трех версиях с 8/128 Гб памяти за $573, с 8/256 Гб — $620 и 12/256 Гб — $666. Vivo X70 Pro представлен в таких же модификациях, но цены выше — $666, $713 и $743 соответственно. Есть еще и топовая вариация с 12/ Гб памяти по цене $821.

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Источник: gizmochina