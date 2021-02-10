Представлены Xiaomi Mi 11 Pro и Xiaomi Mi 11 Ultra: лучшая камера от Samsung, защита IP68 и звук Harman Kardon

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Xiaomi Mi 11 Pro и Xiaomi Mi 11 Ultra впечатляют по всем параметрам, на какой ни взгляни

Думаем, что и без объяснения понятно, что сегодня были представлены главные продукты компании — Xiaomi Mi 11 Pro и Xiaomi Mi 11 Ultra, ставшие премиальными устройствами по всем фронтам. Новинки стали выставкой достижений Xiaomi на поприще создания смартфонов. Они получили экран лучший из всех возможных, самый мощный процессор Qualcomm, скоростную память и зарядку, набор из прокаченных камер, водозащиту и прочие атрибуты, выдающие в них топовые устройства. А чтобы решительно и жестко побеждать конкурентов было решено выделиться установкой дополнительного экрана.









Небольшое отступление. Сегодня Xiaomi организовала самую мощную презентацию из всех, которые она проводила ранее. Ее транслировали на десятки платформ, показали кучу новинок и не стали ограничивать себя временными рамками. Все было пафосно и компания не скупилась на эпитеты в адрес новинок, демонстрируя всем «смотрите, как мы умеем».





Но главный вопрос: манят ли они соотношением цены и характеристик? И вот тут создается дисбаланс в сознании. С одной стороны, компания предложила ультимативные и сильные по всем параметрам флагманы. С другой, уж очень дорогими вышли новинки, с ориентиром на гиков-энтузиастов, а также авантюристов, готовых отдать такие «деньжища» за флагманы Xiaomi. Поэтому сразу зайдем с «козырей» — прайса на смартфоны.









Xiaomi Mi 11 Pro будут продавать в Китае с апреля, цены такие: $761, $807 и $868 за версии с 8/128 Гб, 8/256 Гб и 12/256 Гб памяти соответственно. Шок-ценники, к подобному «празднику» цен нужно привыкнуть. Дороговато, а Xiaomi Mi 11 Ultra стоит еще дороже: 8/256 Гб — $914, 12/256 Гб — $990 и 12/512 Гб — $1066. На глобальный рынок смартфон выйдет с 12/256 Гб памяти, но ценник еще предстоит узнать.





Внешне обе модели практически одинаковы и черты стандартного Xiaomi Mi 11 в новинках прослеживаются. Разница только в больших пропорциях блока основной камеры, который к кому же увеличили за счет установки миниатюрного экрана. Второй дисплей на тыльной стороне только у Xiaomi Mi 11 Ultra и изготовлен он по технологии AMOLED, его диагональ составила 1,1 дюйма, и он обладает функцией Always on Display, позволяет просматривать уведомления и создавать селфи на главную камеру.









Xiaomi Mi 11 Pro и Xiaomi Mi 11 Ultra получили 6,81-дюймовые AMOLED-панели разрешением 3200х1440 пикселей. Частота обновления изображения — 120 Гц, сенсорного слоя — 480 Гц. Это не постоянные величины и в таком режиме дисплеи работают не все время. Матрица адаптивная и частота герцовки подстраивается под тот контент, который отображается на дисплее. Кромки экрана загнуты, мода диктует свои правила.

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Построены Xiaomi Mi 11 Ultra и Xiaomi Mi 11 Pro на Snapdragon 888, никаких компромиссов. У «прошки» три версии: 8/128 Гб, 8/256 Гб и 12/256 Гб. У «ультра» тоже три, отличающиейся объемом оперативной памяти 8/12 Гб, а флеш-памяти на выбор 256 Гб или 512 Гб. Никого не удивляет то, что компания предложила тут актуальную оперативную и встроенную память: LPDDR5 и UFS 3.1. Это гарантирует, что флагман будет работать шустро, а чип и память не будут особо прожорливы. Инженеры Xiaomi тщательно подошли к вопросу охлаждения, предложив продвинутую систему, позволяющую эффективно отводить тепло.









Аккумулятор тут не чахлый: 5000 мАч у обоих смартфонов. Оба предлагают поддержку проводной быстрой зарядки на 67 Вт, беспроводная с аналогичной мощностью только преимущество Xiaomi Mi 11 Ultra, и она позволяет полностью зарядить батарейку за 36 минут. В комплекте со смартфонами не лежат блоки питания, но их можно получить бесплатно при желании. Новации добрались и до батареи. В новинках установили аккумуляторы, изготовленные из наноразмерных кремниевых материалов, которые используют при создании батарей для электромобилей. Необычность их в том, что они предложили высокую плотность энергии, при этом они тонкие, легкие и заряжаются быстрее.





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Самое классное, что есть в новинках — это камеры. Эту мысль компания пыталась настойчиво донести во время презентации. Поражать воображение любого должен, прежде всего, 50-мегапиксельный датчик Samsung GN2, выступающий в качестве главного в Xiaomi Mi 11 Pro и Xiaomi Mi 11 Ultra. Это 1/1,12-дюймовая матрица оборудована объективом с диафрагмой f/1.95. И оба смартфона могут снимать видео в 8К.





А вот в остальном камеры отличаются. Начнем с «прошки»:

второй модуль у Xiaomi Mi 11 Pro — широкоугольный с апертурой f/2.4 на 13 Мп;

третий датчик — телефотообъектив на 8 Мп, светосила f/3.4, у него есть оптическая стабилизация и оптический зум. Он тут пятикратный, а цифровой — 50-кратный.

У Xiaomi Mi 11 Ultra все интереснее и камера производит нужное техническое впечатление:

второй сенсор на 48 Мп Sony IMX586, сверхширокоугольный объектив, предложили оптический стаб;

третий модуль-перископ Sony IMX586 разрешением 48 Мп, тут возможен 5-кратный оптический зум и 120-кратный цифровой;

ToF-датчик.

С такой камерой как раз стоит рекорды ставить. Поэтому вполне предсказуемо Xiaomi Mi 11 Ultra стал лидером рейтинга DxOMark, набрав средний бал 143.

Разрешение селфи-камеры у обоих смартфонов идентичное — 20 мегапикселей. Никаких интересных фишек она не предлагает. Как и все флагманы Xiaomi, новинки оборудованы разъемом USB Type-C, ИК-портом, карту памяти не поставишь и 3,5 мм разъем не сыскать. Что радует так это максимальная защита IP68 и стереодинамики, к которым вроде как руку приложили специалисты Harman Kardon.

Технические характеристики Xiaomi Mi 11 Pro Технические характеристики Xiaomi Mi 11 Ultra Процессор Snapdragon 888, 8 ядер (Kryo 680 до 2,84 ГГц) 5 нм, 64 бит Snapdragon 888, 8 ядер (Kryo 680 до 2,84 ГГц) 5 нм, 64 бит Графический чип Adreno 660 Adreno 660 Операционная система Android 11, оболочка MIUI 12 Android 11, оболочка MIUI 12 Память 8/12 Гб, LPDDR5 128/256 Гб USF 3.1 8/12 Гб LPDDR5 256/512 Гб USF 3.1 Дисплей 6,81ʺ, 3200х1440 пикселей (QuadHD+), OLED, 120 Гц, 10 бит, яркость 1550nit,﻿ контрастность 5000000:1, частота дискретизации до 480 Гц, 515ppi, HDR10+, 100% DCI-P3, Gorilla Glass Victus 6,81ʺ, 3200х1440 пикселей (QuadHD+), OLED, 120 Гц, 10 бит, яркость 1550nit, контрастность 5000000:1, частота дискретизации до 480 Гц, 515ppi, HDR10+, 100% DCI-P3, Gorilla Glass Victus Дополнительный экран нет 1,1", AMOLED, Always On Display Аккумулятор 5000 мАч, быстрая зарядка 67 Вт, беспроводная 67 Вт, обратная 10 Вт 5000 мАч, быстрая зарядка 67 Вт, беспроводная 67 Вт, обратная 10 Вт Основная камера — 50 Мп, f/1.95, Samsung GN2, OIS, 1,4 мкм

—13 Мп, f/2.4, 123°, ультраширокоугольный, 1,12 мкм — 8 Мп, f/3.4, телеобъектив, оптический зум 5х, 50-кратный цифровой, OIS Slo-mo 1920fps — 50 Мп, Samsung GN2, 1/1,12", OIS, 1,4 мкм — 48 Мп (ультраширокоугольный), 128°, 0,8 мкм, Sony IMX586, f/2.2 — 48 Мп, OIS, перископ, 5-х, 120-кратный цифровой, Sony IMX586 — ToF Фронтальная камера 20 Мп, f/2.2 20 Мп, f/2.2 SIM-карта 2 Nano-SIM 2 Nano-SIM Сеть и передача данных GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, 2.4 + 5.0 ГГц, Bluetooth 5.2, A2DP, LE, A-GPS, GLONASS, BDS, NFC, IrDa, USB Type-C 3.1 GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, 2.4 + 5.0 ГГц, Bluetooth 5.2, A2DP, LE, A-GPS, GLONASS, BDS, NFC, IrDa, USB Type-C 3.1 Биометрия сканер отпечатка пальца (встроен в дисплей) сканер отпечатка пальца (встроен в дисплей) Прочее Smart PA, два динамика 1216, настройка Harman Kardon Smart PA, два динамика 1216, настройка Harman Kardon Защита IP68 IP68 Размеры 164,3 x 74.6 x 8,53 мм, вес 208 грамм 164,3 x 74,6 x 8,38 мм, вес 234 грамма Цвета черный, синий, зеленый черный, белый Цена 8/128 Гб — $761 8/256 Гб — $807 12/256 Гб — $868 8/256 Гб — $914 12/256 Гб — $990 12/512 Гб — $1066

Технические характеристики уточняются, новость в разработке...

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Источники: ﻿mydrivers, mydrivers

