Представлены Xiaomi Watch Color 2 с 12 днями автономной работы и AMOLED-экраном

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Xiaomi Watch Color 2 предложили поддержку множества приложений и 117 видов физической активности

Наряду с Xiaomi Civi сегодня в Китае состоялась премьера смарт-часов Xiaomi Watch Color 2. Говоря о новинке компания заявляет, что они предлагают «изысканный внешний вид», «поддержку супер-сторонних приложений» и «длительное время автономной работы».

Xiaomi Watch Color 2 оснастили 1,43-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой обновления 60 Гц с плотностью 326ppi и аккумулятором емкостью 470 мАч, ресурса которого должно хватить на 12 дней автономной работы (24 дня в режиме ожидания). Заявлена поддержка 117 вариантов спортивных режимов, включая 19 профессиональных режимов для высокоинтенсивных тренировок, включая баскетбол, плавание, теннис и другие.

Смарт-часы герметичны и позволяют совершать погружение на глубину до 50 метров, способны мониторить круглосуточно частоту сердечных сокращений, расход калорий, уровень сахара и кислорода в крови. Есть магнитная зарядка, позволяющая зарядить батарейку полностью за 2,5 часа.

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Xiaomi Watch Color 2 ориентированы на рынок Китая, поэтому они поставляются с предустановленными приложениями, ориентированными на местный рынок. При желании пользователь может самостоятельно установить новые утилиты через Xiaomi Wearable APP. Продажи смарт-часов начнутся сегодня по цене $155.

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Источник: toutiao﻿