Представляем Samsung Galaxy A32 кирпич Edition

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История о человеке очень не любящем заряжать смартфон

Samsung Galaxy A32 5G – довольно неплохой среднебюджетный смартфон который даже с завода имеет хорошую автономность. Но один энтузиаст решил, что ему этого мало.

Смартфон может легко работать от батареи в течение недели на одном заряде. Но для полной зарядки требуется около 7 часов

Он использовал 6 аккумуляторных элементов Samsung 50e, которые продаются примерно по 5 долларов. Масса смартфона после такой модификации составляет около 450 г. Мало того, что визуально этот франкенштейн выглядит довольно топорно, не нужно забывать, что это довольно опасно. Взрыв такого устройства может стоить жизни.

Мод также имеет 2 выходных порта USB-A для зарядки других устройств, а также входы для USB-C, micro USB и Lightning. Фактически можно было приклеить на двусторонний скотч павербанк и получить почти такой же результат, но есть одно большое отличие – о таком вы бы сейчас не читали в новостях, а об этой дичи теперь знает весь мир.

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Источник: 9to5google