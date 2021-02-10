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Представляем Samsung Galaxy A32 кирпич Edition

05.03.2023 53 0

История о человеке очень не любящем заряжать смартфон

Samsung Galaxy A32 5G – довольно неплохой среднебюджетный смартфон который даже с завода имеет хорошую автономность. Но один энтузиаст решил, что ему этого мало.

 

brick edition

 

Смартфон может легко работать от батареи в течение недели на одном заряде. Но для полной зарядки требуется около 7 часов

 

brick edition

 

Он использовал 6 аккумуляторных элементов Samsung 50e, которые продаются примерно по 5 долларов. Масса смартфона после такой модификации составляет около 450 г. Мало того, что визуально этот франкенштейн выглядит довольно топорно, не нужно забывать, что это довольно опасно. Взрыв такого устройства может стоить жизни.

 

brick edition

 

Мод также имеет 2 выходных порта USB-A для зарядки других устройств, а также входы для USB-C, micro USB и Lightning. Фактически можно было приклеить на двусторонний скотч павербанк и получить почти такой же результат, но есть одно большое отличие – о таком вы бы сейчас не читали в новостях, а об этой дичи теперь знает весь мир.

 

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Источник: 9to5google

Автор: Олександр Коваленко Дата публикации: 05.03.2023

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Представляем Samsung Galaxy A32 кирпич Edition