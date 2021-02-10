Пресс-изображения и характеристики Asus Zenfone 8 Flip и Asus Zenfone 8 (mini)

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Asus Zenfone 8 mini не будет и покажут Zenfone 8 Flip с поворотной камерой

На следующей неделе состоится премьера серии Asus Zenfone 8 и до не давнего времени считалось, что в ее состав войдет минимум три модели, где «жемчужиной» станет Zenfone 8 mini, обладающий дисплеем диагональю 5,9 дюйма. Но последняя информация указывает на то, что тот смартфон, который называли как mini на самом деле окажется базовым Zenfone 8 и в паре с ним дебютирует Zenfone 8 Flip.

Издание 91mobiles поделилось изображениями и характеристиками обоих смартфонов, которые и позволили сделать этот вывод, а также мы узнали больше деталей о новинках. Итак, Zenfone 8 станет компактным флагманом, который получил на вооружение 5,92-дюймовый экран разрешением FullHD+, платформу Snapdragon 888, 8 Гб оперативной памяти и 128 Гб постоянной.

Питать смартфон будет батарейка емкостью 4000 мАч с быстрой зарядкой на 30 Вт и на тыльной стороне установят две камеры, где главный датчик на 64-мегапикселя и в помощь ему дадут модуль для макросъемки на 12 Мп. Приятной деталью Zenfone 8 станет присутствие 3,5 мм разъема для наушников. В плане дизайна это будет обычный смартфон, получивший вырез под фронталку в экране и прямоугольную площадку тыльной камеры.

Наследником и продолжателем идей предшественников станет Asus Zenfone 8 Flip, который получит откидную камеру. Датчиков изображения будет три, где в пару датчикам аналогичным тем, что получил Zenfone 8, добавят телевик на 8 Мп и камера сможет писать видео в формате 8К. Емкость аккумулятора возрастет до 5000 мАч и предложат технологию быстрой зарядки мощностью 30 Вт.

Asus Zenfone 8 Flip укомплектуют AMOLED-экраном диагональю 6,7 дюйма разрешением FullHD+ с частотой обновления 90 Гц, процессором Snapdragon 888, 8 Гб оперативки и 256 Гб постоянной памяти. Весить смартфон будет внушительные 230 грамм и его габариты составят 165х77,3х9,5 мм.

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Источник: 91mobiles