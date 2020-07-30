Презентация Xiaomi в России: от Mi Smart Band 5 до Redmi 9

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Сегодня в России Xiaomi устроила презентацию своих экосистемных продуктов. Мы расскажем только о самых ходовых гаджетах, которые могут вызвать интерес у основной массы пользователей.

Естественно, что в начале презентации нового поколения фитнес-трекера компания не забыла похвастаться тем, что Xiaomi бренд номер один в мире носимой электроники и все благодаря популярности Mi Smart Band. Теперь компания вывела на рынок уже пятое поколение фитнес-браслета, который позиционируется как персональный партнер или тренер.

Xiaomi Mi Smart Band 5 предлагает AMOLED-дисплей диагональю 1,1 дюйма, защиту от воды 5АТМ, более точный датчик сердцебиения, круглосуточный мониторинг качества сна, появилась возможность измерить уровень стресса, следить за менструальными циклами у женщин и удаленно запускать камеру на смартфоне, Увы в Россию, фитнес-браслет приходит в версии без поддержки NFC. Просят за него 3 290 рублей и продажи стартуют в августе.

Выходит на российский рынок и приставка Xiaomi Mi TV Stick — простой и комфортный способ превратить обычный телевизор в смарт. Есть встроенный Chromecast, 1/8 Гб памяти, операционная система Android TV с установленными приложениями Netfix и прочими стриминговыми сервисами. Цена составила 3 490 рублей.

И почти напоследок компания представила бюджетный Redmi 9. В России он появится в продаже в августе в двух модификациях 3/32 Гб и 4/64 Гб по цене 11 990 и 13 990 рублей соответственно. Напомним, что это аппарат с Helio G80, батарейкой на 5020 мАч, быстрой зарядкой на 18 Вт, четверной камерой и MIUI 12 на базе Android 10.

Источник: youtube