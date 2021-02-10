Прибарахлимся: покупай выгодно Redmi Note 10 Pro, Poco M3 и Redmi 9T

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Время покупать. Присмотритесь к ценам на Redmi Note 10 Pro, Poco M3 и Redmi 9T

Продолжаем настойчиво и на постоянной основе обозревать предложения от интернет-магазинов. Рынок смартфонов сейчас попал в турбулентность, вызванную дефицитом комплектующих, но новые модели все же выходят. Производители делают все, чтобы не оставить нас без новинок.

Одна из последних Redmi Note 10 Pro, который по совокупности качеств вышел удачным и знаковым смартфоном. Мы с вами стали свидетелями, когда среднего класса модели Xiaomi уже предлагают 120-герцовые AMOLED‑дисплеи и камеру на 108 Мп.

Если же вам нужен аппарат попроще, то обратите внимание на один из лучших в своем сегменте смартфонов Poco M3, который станет рабочей и выносливой лошадкой для повседневной работы.

Poco M3

Характеристики: Snapdragon 662, дисплей 6.53" FHD+, стереозвук, 6000 мАч, 4/64 Гб

Цена: $129 - https://lite.bz/_K5Jel

Промокод "BGM3RU"

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Xiaomi Redmi 9T

Характеристики: Snapdragon 662, 6.53" FHD+, 6000 мАч, Bluetooth 5.0, 4/128 Гб

Предложение для РФ

Цена: $149,60 - https://lite.al/afUU1j

Промокод "BG9TRU2"

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Redmi Note 10 Pro

Характеристики: Snapdragon 732G, 6.67" 120Гц AMOLED, 5020 мАч, быстрая зарядка 30W, камера 108 Мп, NFC, 6/128 Гб

Предложение для Украины

Цена: 8 299 грн - https://lite.al/Ts88s7

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