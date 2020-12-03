Приехал! Тест на автономность Poco M3: работает дольше всех? Сравнение с Poco X3

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Проверили продолжительность работы Poco M3, сколько держит заряд на фоне Poco X3

Время работы Poco M3 — это один из важных параметров новинки и многим будет интересно узнать, насколько выносливой оказалась она с оглядкой на то, что под капотом стоит аккумулятор приличной емкости. Пришло время открыть карты. В ходе испытания смартфон прошел наш фирменный тест автономности в режиме просмотра видео, записи разговора, прогнали его через бенчмарки и игры.

Несмотря на то, что Poco M3 получил огроменную батарейку, назвать его автономность роскошной, нельзя. Смартфон не получился самым выносливым и необходимый выигрыш по времени работы не дала установка 60-герцовой матрицы. В нашем рейтинге автономности смартфон находится среди аппаратов с батареями емкостью 4000-5000 мАч, хотя у самого 6000 мАч. И ладно, если бы в «соседях» были лишь флагманы, но вот даже Xiaomi Mi 10T Lite со своим 120-Гц дисплеем и аккумулятором емкостью 4820 мАч держится дольше.

Прожорливый IPS-дисплей диагональю 6,53 дюйма? Не без этого. Прожорливый процессор? На «бумаге» ничего не предвещает прожорливости — экономичный 11-нанометровый техпроцесс, но ядра не самые новые Cortex-A53 и Cortex-A73. Все указывает на то, что прирост емкости аккумулятора нивелировали программные изъяны и не самая лучшая оптимизация. Обидно, ведь с технической точки зрения смартфон неплох для своего сегмента и с функциональностью все в порядке. Остается ждать, когда производитель выпустит обновление и «поправит» автономность.

Poco M3 в среднем проработает сутки при достаточно большой нагрузке. Вы получите в среднем два дня при умеренной нагрузке, без длительного залипания в играх. И это достойно и по нынешним меркам немало. Но все же от устройства с батарейкой на 6000 мАч ожидалось большего по части автономности.

И не забывайте заглядывать в наш фирменный рейтинг автономности, чтобы понимать, как обстоят дела с продолжительностью работы у того или иного смартфона.