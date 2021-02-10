Приз зрительских симпатий: лучший камерофон на рынке

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Пользователи проголосовали за лучшую камеру в смартфоне

Время от времени блогеры и профильные издания проводили сравнительный тест камер разных смартфонов. С учетом того, как эволюционировали устройства, выделять однозначного лидера все сложнее. Издание AndroidAuthority устроило фототест камерам флагманов 2021 года, но назвать победителя не смогло. Определить лидера было предложено пользователям. Ресурс попросил читателей назвать лучший камерофон по их мнению.

Выбирать предложили между iPhone 13 Pro Max, Google Pixel 6 Pro, OnePlus 9 Pro, Samsung Galaxy S21 Ultra, Sony Xperia 1 III и Xiaomi Mi 11 Ultra. Результаты голосования преподнесли сюрприз. Большинство респондентов проголосовали за Galaxy S21 Ultra. 37,5% опрошенных считают, что этот смартфон создает лучшие фоточки на рынке.

На втором месте оказался Google Pixel 6 Pro, за который проголосовало 24,59% пользователей. Почти 2/3 голосов пришлось на два этих смартфона. Замкнул тройку лидеров iPhone 13 Pro Max (13,59%). С небольшим отставанием с результатом 13,31% на четвертом месте оказался Xiaomi Mi 11 Ultra. Пятую и шестую строчку в народном хит-параде заняли OnePlus 9 Pro (5,75%) и Sony Xperia 1 III (5,25%).

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Источник: androidauthority