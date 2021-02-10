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  • Процессор Exynos 2200 в Samsung Galaxy S23 FE работает быстрее, чем в Galaxy S22 – результаты тестов

Процессор Exynos 2200 в Samsung Galaxy S23 FE работает быстрее, чем в Galaxy S22 – результаты тестов

19.09.2023 293 0

Неужели Samsung научилась в комплексную оптимизацию?

Известно, что Samsung Galaxy S23 FE будет оснащен процессором Exynos 2200 в Европе и еще на нескольких рынках. Процессор не то чтобы очень производительный, но на этот раз получилось не так плохо – по какой-то причине Exynos 2200 в S23 FE оказался намного быстрее процессора в S22.

Exynos 2200 в Samsung Galaxy S23 FE

Geekbench Galaxy S22 набирает от 900 до 1500 баллов в одноядерном тесте и 3400-3500 в многоядерном. Galaxy S23 FE стабильно набирает выше 1600 и 4100 баллов, соответственно.


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В данных нет ничего, что бы свидетельствовало о том, что Samsung увеличила тактовую частоту Exynos 2200. Оба устройства имели 8 ГБ оперативной памяти и работали под управлением Android 13, что потенциально должно ограничивать производительность необъявленного официально смартфона.

Итак, что приводит к этому скачку производительности? Можно лишь предполагать, что это может являться результатом лучшего охлаждения Galaxy S23 FE, которое позволяет процессору не тротлить из-за перегрева. Возможно, в Samsung оптимизировали программное обеспечение, чтобы получить больше мощности от Exynos 22 в новом смартфоне.﻿﻿

 

Источник: SamMobile

Автор: Андрій Русанов Дата публикации: 19.09.2023
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