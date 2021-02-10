Якою мовою ви хочете читати наш сайт?
Українською На русском
Где купить дешевле?
RU
UA EN PL ES
  • Andro-news.com
  • Новости
  • Продажи iPad и MacBook падают очередной год подряд – в чем причина неудачи?

Продажи iPad и MacBook падают очередной год подряд – в чем причина неудачи?

03.11.2023 112 0

СПАД ПРОДАЖ В НЕКОТОРЫХ КАТЕГОРИЯХ

 

По данным отчетности Apple, в 2023 финансовом году компания получила снова меньший доход от продаж iPad и Mac по сравнению с прошлым годом.

 

Продажи iPad и MacBook падают очередной год подряд – в чем причина неудачи? – фото 1

 

Доход от iPad составил 28,3 млрд долларов, что на 1 млрд меньше, чем в прошлом. Доход от продаж Mac составил 29,4 млрд долларов, что на 10 млрд меньше предыдущего года.

 

Тем не менее, этому есть логическое объяснение – ни одного нового iPad за этот год так и не было представлено, а новые MacBook выйдут только через 4 дня, что не вписывается в эту отчетность.

 

Продажи iPad и MacBook падают очередной год подряд – в чем причина неудачи? – фото 2

 

Единственной категорией, где наблюдался рост, были сервисы. Их доход увеличился с 78,1 млрд. долларов до 85,2 млрд. долларов.

 

Однако, несмотря на понижение в некоторых сегментах, Apple все равно продемонстрировала рост выручки благодаря стабильному спросу на iPhone и сервисы компании.

 

Источник - Apple

Автор: Andrii S. Дата публикации: 03.11.2023
Комментарии
Всего комментариев: 0
Здесь может быть написан ваш комментарий
 
 

telegram__banner.png
Последние ролики на YouTube
Продажи iPad и MacBook падают очередной год подряд – в чем причина неудачи?