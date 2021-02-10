Продажи iPad и MacBook падают очередной год подряд – в чем причина неудачи?

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СПАД ПРОДАЖ В НЕКОТОРЫХ КАТЕГОРИЯХ

По данным отчетности Apple, в 2023 финансовом году компания получила снова меньший доход от продаж iPad и Mac по сравнению с прошлым годом.

Доход от iPad составил 28,3 млрд долларов, что на 1 млрд меньше, чем в прошлом. Доход от продаж Mac составил 29,4 млрд долларов, что на 10 млрд меньше предыдущего года.

Тем не менее, этому есть логическое объяснение – ни одного нового iPad за этот год так и не было представлено, а новые MacBook выйдут только через 4 дня, что не вписывается в эту отчетность.

Единственной категорией, где наблюдался рост, были сервисы. Их доход увеличился с 78,1 млрд. долларов до 85,2 млрд. долларов.

Однако, несмотря на понижение в некоторых сегментах, Apple все равно продемонстрировала рост выручки благодаря стабильному спросу на iPhone и сервисы компании.

Источник - Apple