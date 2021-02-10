Продажи смартфонов за I квартал выросли на четверть

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Пять смартфоностроителей контролируют 2/3 рынка

По данным аналитической компании Gartner, по итогам первого квартала нынешнего года глобальные продажи смартфонов выросли на 26%. Прирост в годовом исчислении составил 22%. Пандемия начала отступать, и потребители вновь начали охотно тратить средства на приобретение новых устройств. Но в любом случае продажи не вернулись на прежний уровень и показатели по реализации мобильников не дотягивают до уровня 2019 года.

Лидером по итогам первых трех месяцев нынешнего года осталась Samsung, чья доля на рынке составила 20,3% и в ее активе 76,6 млн проданных смартфонов. На втором месте с 58,5 млн реализованных iPhone оказалась Apple. Замкнула тройку лидеров Xiaomi, которая контролирует 12,9% рынка с 48,9 млн проданных мобильников. Четвертую и пятую позицию заняли компании Vivo и Oppo, которые продали более 38 млн трубок каждая.

Все представители из топ-5 продемонстрировали рост продаж на фоне первого квартала прошлого года, но если у Apple главным драйвером продаж были флагманы серии iPhone 12, то Samsung и Xiaomi росли, прежде всего, за счет увеличения спроса на бюджетные и среднего уровня модели. Положительно на продажах мобильных устройств сказался рост спроса на 5G‑смартфоны, которые все активнее наращивают свою долю на рынке.

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Источник: gartner