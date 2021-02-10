Производить дисплеи для iPhone 14 будет не только Samsung и LG

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BOE сумела заполучить контракт на поставку OLED-панелей, и до четверти всех экранов для iPhone 14

Долгое время Apple закупала OLED-панели у Samsung и вынуждена платить огромные отступные на случай, если не выкупала всю партию заказанных панелей. При этом концерн из Купертино никогда не скрывал своего желания разрушить монополию «лучшего друга яблочной компании». Подвижки в этом направлении сделаны, партию OLED‑экранов для iPhone 14 закупят у другой компании.

Пришло сообщение, что Apple подписала соглашение с BOE, по условиям которого китайская компания поставит дисплеи для iPhone 14. Сделка оценена в $7,75 млн и на OLED‑панели BOE придется четверть всех экранов для iPhone 14. Речь идет о 6,1-дюймовых дисплеях, которые предложат только в базовой версии серии. «Прошки» и iPhone 14 Max по-прежнему будут комплектовать дисплеями от Samsung и LG.

Напомним, что ранее Apple отказывалась сотрудничать с BOE, ссылаясь на несоответствие качеству ее изделий высоким стандартам компании. Несколько раз концерн из Купертино получал тестовые образцы экранов от китайской компании и каждый раз отказывался от массовой их закупки. И вот теперь, наконец-то усилия BOE увенчались успехом и сотрудничество с Apple положительно скажется на имидже и финансовой составляющей компании.

Ожидается, что только поставками экранов для iPhone 14 дело может не ограничится. BOE в числе потенциальных поставщиков дисплеев для нового поколения планшетов iPad и ноутбуков MacBook. Что касается качества экранов для iPhone 14, то оценить их можно будет осенью нынешнего года.

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Источник: gizmochina